Israel Cárdenas/Mérida

Ex trabajadores despedidos sin liquidación cuyos procesos son promovidos ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán ahora presuntamente defraudan a sus abogados, a quienes se niegan a pagar honorarios.

El abogado en materia laboral Lincoln Palma Rodríguez declaró que una ex trabajadora municipal recibió su pago por la cantidad de 360 mil pesos en salarios caídos correspondientes de 2013 a la fecha, pero se niega a pagarle sus honorarios correspondientes al 30 por ciento, como se estableció en el contrato, lo cual es por un monto cercano a los 100 mil pesos.

“La ex trabajadora Lizbeth Abigail Interián Rodríguez me contrató junto con un grupo de 11 ex trabajadoras; tengo todos los documentos que firmaron, entre éstos las cartas poder y el oficio donde ella firma la demanda con todas sus compañeras sobre los juicios. Ahora que recibió 360 mil pesos por laudo laboral, ella me debe el 30 por ciento, es decir, poco más de 100 mil pesos”, dijo.

Palma Rodríguez advirtió que procederá con una denuncia penal en contra de Interián Rodríguez.

Relató que en marzo de 2012 un grupo de 11 maestras de danza le pidió promover una demanda en contra del municipio para que les entregaran plazas y nombramientos definitivos; en mayo de 2017 ganaron del juicio.

Agregó que “en septiembre de 2012 las 11 maestras promovieron una segunda demanda, ahora por despido injustificado, el cual en mayo de 2019 queda firme, se dictó un ludo y el requerimiento de pago de los salarios caídos”.

El abogado Palma Rodríguez indicó que al quedar firmes los dos juicios la parte demandada y las promoventes entraron a una negociación y varias de las ex trabajadoras aceptaron que se les pagara los dos asuntos incluida la no reinstalación.

“Hubo un grupo de seis ex trabajadoras entre las que está Lizbeth Abigail Interián que se opusieron y dijeron que ellas iban hasta el final por la base y por el nombramiento, dijeron que no querían negociación y empezamos un procedimiento para el pago, Lizbeth Abigail Interián ya recibió su pago por la cantidad de 360 mil pesos y ahora se niega a pagarme lo que me corresponde, el 30 por ciento de ese recurso”, dijo.