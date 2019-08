Novedades Yucatán/MÉRIDA

La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) creará una serie de “políticas” para que se eviten los fraudes al momento de planear un evento no académico, ante la estafa que sufrieron ex alumnos de la Preparatoria 1, en su fiesta de graduación.

El rector José de Jesús Wiliams informó que el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Preparatoria 1 y a quien se señala como responsable, ya ha sido citado por parte del Departamento Jurídico de la universidad, “para conocer su versión de los hechos”.

Informó que se trabajará en crear políticas para que no se den de nueva cuenta este tipo de casos y luego de que se tengan integradas se darán a conocer a los estudiantes y principalmente a los presidentes de las sociedades de alumnos.

“El tema que tiene que ver con las fiestas esta fuera de la universidad, porque no es un evento académico, sin embargo, empezaremos a trabajar en estrategias que nos permitan fortalecer a los jóvenes en lo que hagan y que la sociedad tenga una seguridad cuando participen en este tipo de eventos”, añadió.

Lo que se ofrecía. (Foto: redes sociales)

Señaló que la máxima casa de estudios no expulsará al joven que se señala como responsable del fraude y sólo esperarán escuchar la versión de los hechos, “porque fue un evento extra, que no tiene nada que ver la universidad, por lo que no pueden tomar represalias”, precisó.

“Hemos decidido involucrarnos y una parte de ello es que definamos cuáles serían las políticas que se tienen que respetar, aunque la UADY no tenga la responsabilidad sí es importante que haya un posicionamiento por parte de la universidad”, indicó.

Cabe recordar que el estudiante y presidente de la sociedad de alumnos Héctor Gabriel M.C., cobró 390 pesos por platillo y vendió 5 mil, lo que hace un total de 1 millón 950 mil pesos, de los que no ha dado explicación.

Debido a ello, los padres de familia y ex estudiantes de la Preparatoria 1 de la UADY, el primer día de clases fueron a la escuela para poder hablar con el joven y pedirle una explicación, pero los prefectos no los dejaron ingresar al edificio.