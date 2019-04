Novedades Yucatán/Mérida

En Yucatán, que será sede de importantes eventos, se pone en riesgo a los turistas con las agencias de viajes ambulantes, que afectan a las empresas establecidas, ya que ahora es más fácil estar en la clandestinidad y ganar más, aseguró Rosa Isela García Pantoja, presidenta de Asociación Mexicana de la Industria Turística (AMIT) de Yucatán.

Afirmó que en el Estado existen anomalías que las autoridades deben solucionar e indicó que el “fraude” que realizan esos establecimientos debe ser tipificado como delito calificado.

“Al legislar sobre este tema, las prestadores de estos servicios pensarán dos veces antes de defraudar a las personas, porque si no se ponen castigos serios, ya se conocen el caminito y al no haber sanciones graves continuarán estafando a los ciudadanos, por eso es importante que se impongan castigos ejemplares”, advirtió.

García Pantoja mencionó que las personas que contratan con “agencias patito” tienen problemas al llegar a sus destinos, ya que muchas veces sus reservaciones no fueron hechas y no tienen a quién le reclamar porque esas agencias no existen.

“Invito a las personas para que se tomen el tiempo y revisen en las redes sociales qué agencia contratan y si está establecida; deben verificar si tienen una dirección y si existe, investiguen todo lo que puedan, aunque se lleven un poco de tiempo, porque ahí estaría la diferencia entre tener un buen viaje o una mala experiencia”, apuntó.

Manifestó que todos los turisteros que ofrecen servicios deben regularizarse: contar con el Registro Nacional de Turismo, darse de alta en Hacienda y regularizarse a nivel estatal, porque el problema es que muchos no quieren pagar impuestos.