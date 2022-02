Frente frío no. 26: no se cumplieron las expectativas

Empezó febrero, un mes de transición, ya que aproximadamente el día 15 acaba la parte fuerte de la temporada de frentes fríos, pero no todo el periodo, porque éste finaliza hasta principios de mayo. Para febrero, por lo general, deberán de afectarnos de 2 a 3 frentes fríos, hay uno muy en particular que ocurre cuando es el carnaval, ¿qué sucederá después del 15 de febrero?

Lo que acontecerá es que se empezarán a espaciar las llegadas de los frentes fríos y cada vez serán más débiles, y para marzo, se pronostican de 1 a 2, para abril lo mismo y para mayo solo uno, que es el famoso ventarrón de la Santa Cruz o Cordonazo de la Santa Cruz, que acontece alrededor del día 3 de dicho mes. A partir de marzo, inicia oficialmente el periodo de sequía, que terminará hasta mediados de mayo o hasta que empiecen las lluvias.

Una pregunta que me han hecho con insistencia es qué le sucedió al frente frío no. 26 y a su masa de aire que le acompañó, porque no se cumplieron las expectativas que se crearon en torno a él.

Los modelos matemáticos de predicción nos indicaban que iba venir un frente muy intenso y que seguramente provocaría al menos en la Península de Yucatán que se empataran los récords de temperaturas bajas, e inclusive, que se rompieran, por ejemplo, se superarían a la baja los 5 grados Celsius que se presentó en Mérida en enero de 1977 y febrero de 2006, y otras que han ocurrido en diferentes zonas del Estado y la región.

Al final no solo no ocurrió, sino que no superó las temperaturas mínimas que dejó el frente frío no. 22, por supuesto que para la situación que se presentó con el frente no. 26 hay una explicación, pues desde el punto de vista de su comportamiento, meteorológicamente sucedieron varias cuestiones; la primera, que la baja presión que le daba el impulso a esta masa de aire frío no se profundizó lo suficiente para poder impulsarlo, en otras palabras, el valor de su baja presión no siguió disminuyendo y se detuvo por lo que la masa que acompaña a este frente frío que era muy intensa empezó a perder fuerza; lo segundo, fue que las aguas del Golfo de México están más calientes de lo normal para la época en que estamos y eso a los modelos matemáticos de predicción, les dificulta calcular la intensidad que va a perder al pasar por dichas aguas, ya que cambian siempre las condiciones térmicas de las masas de aire frío; y por último, la baja presión que dio impulso al frente se corrió más al este y no subió al noreste, lo que hizo perdiera fuerza al toparse con la corriente del Golfo que pasa pegada a la costa Atlántica.

Como se parecía, la predicción de los modelos que indicaban que una fuerte masa de aire frío nos afectaría era correcta, lo que sucedió fue que condiciones externas afectaron a esa masa de aire frío.