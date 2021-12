MÉRIDA, Yuc.- La ausencia de frentes fríos en Yucatán esta primera semana de diciembre hará que el ambiente se torne más caluroso a partir de hoy, condición que se prolongará hasta el 15 de diciembre, con pequeños intervalos debido a la llegada de frentes fríos muy débiles y de corta duración, anticipó el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo.

“Ya llevamos varios años que en pleno diciembre no ocurre algo como esto. Si bien hemos tenido inviernos con sabor a verano, estos no han llegado a temperaturas extremadamente altas como las que se esperan este año, que podrían alcanzar hasta 36 grados Celsius, con sensación térmica de hasta 40 grados, algo que no es habitual para un mes de diciembre”, destacó.

Clima en Yucatán hoy

Para este domingo, el pronóstico de máximas es de 29 a 31 grados y de 17 a 19 las mínimas.

En cuanto a la onda de calor que se experimentará a partir hoy, Vázquez Montalvo, responsable del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la UADY, explicó que se experimentará alto índice de humedad, cielo mayormente despejado a medio nublado, con baja posibilidad de lluvias y la llegada con mayor fuerza de los rayos solares, por ausencia de vapor de agua durante el día.

“Esto hará que se presente sensación de bochorno y posibilidad de ‘golpes de calor’ si se está expuesto mucho tiempo a los rayos solares”.

Recordó que son propios de esta época el sereno de madrugada y el fresco al amanecer, aunque haya calor durante el día.

El ingeniero Vázquez Montalvo dijo que es difícil saber si estás condiciones continuarán para Navidad y Año Nuevo, lo cual dependerá de los modelos a largo plazo. “Estas condiciones no son normales para esta época, pero lleva varios años presentándose en la Península de Yucatán”, finalizó.