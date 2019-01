Nalleli Calderón/MÉRIDA

La desaparición de las milpas, la globalización y la pérdida de identidad ocasionan que las nuevas generaciones no conozcan ni consuman comidas y frutas del pasado como el kanisté, el tauch (zapote), el saramuyo y la anona.

Esto fue afirmado por el director de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales (CIR) “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Miguel Güémez Pineda.

“La actividad en la milpa desapareció, la cantidad de milpas cada vez es menos y los jóvenes ya no quieren trabajar ahí por todo el esfuerzo que requiere; ya sólo son los más grandes que lo hacen y siembran algunos alimentos y frutas endémicas como el kanisté o el tauch, que ya no agradan a los paladares de las nuevas generaciones”.

Detalló que estudios realizados por profesionales del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) arrojan que las plantas de los frutos que se mencionan pueden desaparecer porque ya no se reproducen ni se venden o se o regalan para sembrar en las casas.

“Además de que los frutos no les gustan a las nuevas generaciones, los antiguos te explican cómo las vas a comer o con jugo de china o con leche pero esos sabores no los toleran porque a veces nada más por ver su forma, color u olor no quieren probarlas, como el saramuyo y la anona”.

Otro factor que ha contribuido al olvido, continuó es la introducción de nuevas frutas de tipo exótico a los mercados como la carambola, el rambután, el noni y el maracuyá, o también llamada “fruta de la pasión”, por mencionar algunas.

Los “nuevos jóvenes”, dijo, están más preocupados por cuidar su nivel social por eso también dejaron de consumir determinadas comidas, frutas y bebidas porque los asocian con los antiguos mayas.

“Desafortunadamente ahora tienden a comer otras cosas como las banderillas, muchas cosas fritas, hamburguesas, pizzas, perros calientes, que les gustan más porque lo ven en la televisión o en redes sociales y creen que les da más 'status' para con sus amigos y entonces dejan de lado las comidas tradicionales”, concluyó.