Noche de boxeo, este sábado en el Gimnasio Polifuncional

Marco Moreno/Mérida

El gimnasio Armor Box del centro de Mérida abrió sus puertas al campeón latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Consejo Mundial (CMB), Tyrone Spong, quien se dijo listo para el compromiso que sostendrá mañana en el Gimnasio Polifuncional ante el ecuatoriano Jeyson “Verdugo” Minda y ayer ofreció una exhibición junto con los otros peleadores.

La función que organiza la empresa Armor Box para este fin de semana permitirá disfrutar de una velada internacional, llena de emociones y con una producción de primer nivel.

Para la función, los protagonistas cierran a tambor batiente su preparación y uno de ellos es el peso completo apodado como “The King of the Ring”, quien viene a Mérida para demostrar su poder y continuar con su marca invicta (13-0) ante Jeyson Minda (14-1-1) que no quiere desaprovechar la oportunidad de medirse ante un campeón.

Spong llegó ayer a la capital yucateca, de inmediato tomó los vendajes para ponérselos y subir al ring del gimnasio Armor Box, el cual halagó por sus excelentes instalaciones

El también monarca completo tuvo su última aparición en la Ciudad Blanca el 24 de febrero de 2018, fecha en la que retuvo el doble título y ahora busca una meta grande, disputar el cetro de la WBO al actual rey de la división, Andy Ruiz.