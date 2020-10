Fundadora de 'Kukis By Maru' ofrecerá conferencias para empresarios en el Club Libanés

"Para que una empresa te brinde una vida plena, no solo prosperidad económica, es muy importante conocer bien tu negocio y estar conscientes que somos los creadores de nuestro futuro. Hay que pensar que los malos momentos no son eternos, nos hacen más fuertes y nos permiten reinventarnos", son una de las reflexiones de Maru Medina, fundadora de Kukis By Maru, quien impartirá una serie de conferencias dirigidas a los emprendedores yucatecos para reponerse y crear en tiempos de crisis.

El Club Libanés de Mérida invitó a las conferencias "Cultura laboral: el secreto de una empresa exitosa" a realizarse el próximo miércoles 21 de octubre y la conferencia "0Fortalece tu empresa: 10 principios", ésta el jueves 22 de octubre.

Ambas conferencias se llevarán a cabo en el Salón Beirut y están dirigidas a empresarios, emprendedores e intra emprendedores, las que serán disertadas por la destacada empresaria Maru Medina, las platicas serán presenciales y virtual a través del canal de YouTube y la página de Facebook “Libanés Mérida”.

Eventos respetando medidas sanitarias

En rueda de prensa, el presidente del Club Libanés de Mérida, Sergio Asís Abraham Rodríguez, apuntó con estos eventos se retoman las actividades en el Club con todas las medidas sanitarias.

Añadió que respetuosos de los cuidados e indicaciones de las autoridades ambas conferencias serán realizadas con estrictas medida de seguridad y limitando la asistencia a un máximo de 75 personas en cada conferencia.

Para asistir a estos eventos, puede realizar tu reservación al teléfono 9999 48 04 08. Las conferencias son completamente gratuitas.

Apuntó que mediante la conferencia de Maru Medina se busca darle certeza a los empresarios y emprendedores que asistan a las reuniones o sigan las transmisiones en vivo a través de sus redes sociales.

“Estas ponencias se organizan como parte de la reactivación económica que se está dando en el estado y como parte de los ejes de atención del Club libanés, en este caso en el segmento empresarial. El evento va dirigido al público en general porque no solamente habla de la empresa como una situación financiera, sino como un lugar en el que uno se desarrolla como ser humano”, apuntó.

Por su parte, la empresaria Maru Medina, apuntó que el secreto del éxito de las empresas está en el trato que se les brinda a sus clientes.

"El Secreto de Kukis by Maru es tratar a la gente de manera especial, darle lo mejor, atenderla con una sonrisa", dijo.