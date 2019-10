La Gas, en exclusiva lista de gasolineras del país

Nalleli Calderón/Mérida

La Gas ha sido calificada como una de las mejores empresas gasolineras del país, incluso está en la lista de las “aliadas del consumidor” por presentar y mantener durante los últimos seis meses los mejores precios de combustible, así como las condiciones de servicio.

La marca fue reconocida a nivel nacional durante la conferencia matutina en Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, quienes otorgaron el reconocimiento que la posiciona en la lista de las empresas que mantuvieron los precios más bajos.

Cabe recordar que la clasificación de “Quién es quién en los precios de la gasolina” se construye a partir de los importes reportados a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por los permisionarios de venta al público de gasolinas y diésel.

Con una red que ofrece cobertura a todo el Sureste del país, La Gas brinda a los consumidores en todas sus estaciones el servicio más fácil, amable y más rápido de México con una nueva fórmula de combustibles TechPro, que limpia y recupera la potencia del motor.

Por otro lado, y para premiar la fidelidad de sus clientes, La Gas realiza la promoción ¿Tú qué vas a hacer con un millón de pesos?, que inició el pasado 13 de septiembre y finalizará el 1 de diciembre.

La promoción es válida en la compra de 250 pesos o más de gasolina regular with TechPro, plus with TechPro, Magna o Premium, en las estaciones de servicio de La Gas participantes en Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. No aplica para diésel with TechPro, tampoco diésel.

La forma de pago deberá ser en efectivo, tarjeta bancaria de débito o de crédito. No aplica ninguna otra forma.

Cuando el cliente realice el pago y cumpla con las condiciones antes descritas se enterará si es elegido como uno de los 32 participantes en el concurso de eliminación.

El concurso se llevará a cabo el 1 de diciembre en el Teatro del Pueblo, en el marco de la Feria Yucatán, en Xmatkuil.