Con impuestos prevén 'ordeñar' gasoductos

Israel Cárdenas/Mérida

Ayuntamientos de Yucatán alistan la integración de sus leyes de ingresos para 2020 que enviarán al Congreso del Estado, en las que ya consideran la creación de impuestos relacionados con el cobro del derecho de paso de los ductos del gas natural, así como la captación por servicios como el agua potable y la recoja de basura, que en algunos municipios no están regulados.

El alcalde de Umán, Freddy Ruz Guzmán, declaró que en la ley de ingresos 2020 incluirán un impuesto para cobrar el derecho de vía de los ductos del gas natural, ya que hay 10 empresas que colocan las tuberías para otorgar dicho servicio.

“Hay un rubro que vamos a poner y que no lo teníamos contemplado: el derecho de vía de los gasoductos, ya que anteriormente no estaba contemplado y hoy tenemos varias solicitudes de empresas que quieren utilizar nuestras vías para poner sus ductos de gas natural”, apuntó.

Ante ello, advirtió: “estamos considerando incluirlo en la ley de ingresos”.

El edil agregó que aún no conoce el monto del cobro del impuesto, y que ayer había considerado una reunión con las empresas; también expuso que en el proyecto de ley de ingresos para el próximo año tratan de no afectar los bolsillos de los ciudadanos.

Por su parte, la alcaldesa de Seyé, Lizbeth María Cauich Puch, reveló que en la ley de ingresos 2020 por primera ocasión establecerán el cobro del servicio de agua potable y de recoja de basura, los cuales estiman tabular en 10 pesos por cada servicio al mes.

“El municipio no genera ningún tipo de ingresos, ahora estamos en la reparación de las bombas de captación de agua potable para brindar un buen servicio y empezar un cobro por el vital líquido y la basura, que no se cobran en este momento; la gente no está acostumbrada a pagarlos”, dijo.

Cauich Puch agregó que actualmente en Seyé hay 11 mil habitantes.

En tanto, el alcalde de Tekal de Venegas, José Antonio Aragón Uicab, declaró que en la Ley de ingresos incluirán por primera ocasión el cobro por servicio de recoja de basura, y que en este momento los regidores analizan el monto del cobro.

“Preparamos al municipio para que seleccione la basura, queremos concientizar a la gente, apostar a la ecología y tener ingresos propios para el municipio”, dijo Aragón Uicab.