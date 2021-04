Tras revisión de gastos de precampaña, niegan registro de dos precandidatos a alcaldes

MÉRIDA, Yucatán.- La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió el primer reporte de revisión de gastos de precampaña electoral de Yucatán, por el cual sancionó a tres precandidatos a presidentes municipales, de los cuales inhabilitó a dos para registrarse como abanderados, y a otro le aplicó una multa económica.

El secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), Hidalgo Victoria Maldonado, dijo que el INE determinó negar el registro de candidatos a dos ciudadanos porque no entregaron sus reportes de gastos de precampaña electoral.

En este sentido, explicó que uno de los casos se registró en el municipio de Hunucmá, donde una precandidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía tuvo que ser sustituida por otra mujer, y que ante ello la primera promovió una impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que aún no ha sido resuelta.

“El Consejo General del INE tomó una resolución dirigida a todos aquellos precandidatos que a nivel nacional no habían presentado sus gastos de precampaña, ordenó que no se les registrara como candidatos, entre ellos se encuentra una ciudadana que aspiraba a ser candidata a presidente municipal por Morena en el municipio de Hunucmá, y por tanto se tuvo que cambiar la postulación de esta ciudadana y poner a otra en su lugar; según esta persona, impugnó esa resolución; está pendiente de resolverse, pero mientras tanto ha sido sustituida. En caso de que ella ganara esa impugnación pudiera de nueva cuenta postularse, pero hoy por hoy no es factible registrarse”, dijo Victoria Maldonado.

Agregó que otro caso es el de una multa económica por la cantidad de 9 mil 556.80 pesos al candidato independiente a la alcaldía de Valladolid, Gerardo Daniel Duarte Sánchez, por informar al INE de manera extemporánea los eventos públicos que había en su agenda durante el periodo de recolecta de firmas de apoyo ciudadano.

Agregó que el tercer caso es relativo a la inhabilitación de una candidatura a presidente municipal en una localidad de la cual no tenía los datos al momento de la entrevista.

