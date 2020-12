Investigador yucateco busca crear una revolucionaria vacuna en la Universidad de Oxford

MÉRIDA, Yucatán.- El único yucateco que realiza actualmente un doctorado en el Instituto Edward Jenner para la Investigación de Vacunas de la Universidad de Oxford, Reino Unido, Gerardo Montalvo Zurbía Flores, de 31 años, centra sus estudios en arbovirus, responsables de enfermedades como dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla.

En charla vía Zoom con Novedades Yucatán, el joven egresado de la licenciatura en Biología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) menciona que tiene como objetivo lograr el desarrollo de una sola vacuna combinada que proteja contra las enfermedades mencionadas.

“Actualmente en el Instituto Jenner se trabajan prototipos de fármacos para zika y chikungunya, ya hay una para el dengue pero no es apta para toda la población así que también se está trabajando en una vacuna universal contra esta enfermedad.

Gerardo explica que no participó directamente en el desarrollo de la vacuna que la farmacéutica AstraZeneca desarrolló con la Universidad de Oxford, ya que su área de investigación es otra, pero sí fue testigo del tiempo récord en que se logró el biológico.

El estudiante de doctorado comentó que concluyó la licenciatura en Biología en Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Uady, en 2012. Desde 2010 y hasta 2015 colaboró en el Centro de Investigaciones Regionales (CIR) “Dr. Hideyo Noguchi” de la Uady, donde surgió su interés por las enfermedades causadas por mosquitos, entre ellas el dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla.

Posteriormente aplicó para estudiar la maestría en Virología Médica en la Universidad de Mánchester por medio de una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Trabajos en la Universidad de Oxford

Al regresar a Yucatán, se unió al área de Vigilancia de Entomovirología de Arbovirus en el CIR Hideyo Noguchi y al enterarse de los trabajos que la Universidad de Oxford estaba desarrollando en el área de vacunas para enfermedades tropicales, tomó la decisión de ponerse en contacto con un investigador de la casa de estudios de Reino Unido para solicitarle su apoyo para integrarse a su equipo.

“Tuve una entrevista en horas de la madrugada –entre las 3:00 horas y las 5:00 horas– vía Skype, en donde le expuse a los profesores de Oxford acerca de mis trabajos de investigación. Al día siguiente me informaron que había sido aceptado para estudiar el doctorado. Inicié en octubre de 2017 y debo presentar mi tesis doctoral el 14 de enero de 2022”, añadió Gerardo Montalvo.

También comentó que durante la cuarentena por el Covid-19 los laboratorios estuvieron cerrados de marzo a julio.

“No había acceso a departamentos, no había acceso a nada. En ese tiempo no se pudo hacer ningún progreso en investigación, excepto para los grupos que estaban trabajando en algo relacionado con el coronavirus, en ese sentido la investigación no podía detenerse", indicó.

"En mi caso, formo parte de otro grupo que se dedica al estudio de enfermedades virales tropicales como el zika, dengue, chikungunya, fiebre amarilla y malaria. Al cierre de los laboratorios, muchos de los experimentos que teníamos o que estábamos corriendo con células vivas y otros agentes biológicos tuvieran que desecharse”, mencionó.

Desarrollo de la vacuna contra el Covid-19

Gerardo Montalvo Zurbía Flores dijo que el desarrollo de la vacuna contra el SARS-CoV-2 (Covid-19) se llevó a cabo en un tiempo récord en Oxford.

“Lo que les facilitó el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus es que el grupo de investigación ya había trabajado con vacunas para virus parecidos, como el MERS (Coronavirus del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio). Entonces, tener una base de conocimiento les permitió tomar ventaja con respecto a los demás porque no iniciaron de cero”, afirmó.

Su proyecto, vacuna universal contra tres enfermedades

Gerardo Montalvo mencionó que el grupo de investigación del cual forma parte ha desarrollado vacunas candidatas contra zika, chikungunya y dengue.

“Por ejemplo, la vacuna contra chikungunya ya comenzó la fase 2 de ensayos clínicos. En general mi proyecto de investigación se enfoca en producir una combinada contra virus tropicales”, detalló.

La idea, dijo, es tomar las vacunas individuales del dengue, zika y chikungunya y en lugar de administrar las tres, contar conuna combinada que proteja contra estas enfermedades.

“En mi proyecto de doctorado también estoy trabajando en el desarrollo de una vacuna novedosa contra fiebre amarilla. Se trata de mejorar la que ya existe porque tiene muchas contraindicaciones, no se le puede poner a mujeres embarazadas o lactando, tampoco a personas con cáncer o inmunosuprimidas, como en el caso de quienes viven con Sida”, detalló.

Gerardo Montalvo mencionó que al terminar sus estudios doctorales regresará a Yucatán, ya que así lo establecen los lineamientos del Conacyt, instituciones que lo apoya con una beca. Posteriormente, podría aplicar para estudios postdoctorales en Oxford y más adelante regresar al Estado para contribuir con sus conocimientos a mejorar la salud de los yucatecos.