Ante el incremento de contagios diarios de coronavirus que se ha dado en los últimos días, el gobernador Mauricio Vila Dosal dio a conocer que se trata mayormente de jóvenes de 20 a 29 años, de acuerdo con las estadísticas estatales.

Por ello, hizo el llamado a la población en general para entender que la pandemia no se ha acabado, y que no se acabará sino hasta que el 100 por ciento de la población esté vacunada, y para eso aún falta tiempo.

Dijo Vila Dosal que también hay que mencionar que el número de personas internadas por coronavirus en hospitales públicos de Yucatán ha disminuido considerablemente, y que incluso los números actuales son más bajos que cuando había restricciones comerciales y a la movilidad.

Sin embargo, hizo hincapié en que hay que cuidarse pues ha habido un relajamiento, mismo que ha permitido que los contagios se disparen en jóvenes de 20 a 29 años de edad.

Esto podría deberse a que, como los abuelos y muchos padres ya han recibido la primera dosis de sus vacunas, que los protege hasta un 70 por ciento de desarrollar una enfermedad grave, han permitido a los muchachos salir y hacer sus actividades como si nada, confiados en que, precisamente, no se enfermarán gravemente.

Exhorta a los yucatecos a no confiarse

“No se vayan con la finta. Estar vacunados no quiere decir que no da coronavirus; quiere decir que la posibilidad de ser hospitalizado disminuyen, pues aunque estén vacunados, se puede contagiar”, dijo el gobernador de Yucatán.

“Pido su apoyo porque en pandemia no se puede pensar que ya todo acabó. Hasta no tener al 100 por ciento de la población vacunada, esta pandemia no se va a terminar”, sentenció el mandatario, al dar un mensaje en la presentación del desarrollo “Aqua Avenue”.

