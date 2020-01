Novedades Yucatán/Sucilá

Ofrecer a sus hijas un hogar seguro y cómodo es un sueño que cada vez se encuentra más cercano de cumplir, pues gracias al programa Vivienda Social, ahora la casa de Leticia Ek Gil cuenta con un baño bien equipado, por lo que finalmente ya no tendrá la necesidad de pedir prestado el de sus papás.

La originaria de Sucilá es una de los primeros beneficiarios a quienes el gobernador Mauricio Vila Dosal entregó su obra finalizada, la cual se encuentra dentro de las 17 mil acciones vivienda que, con una inversión de 900 millones de pesos, se realizan en el Estado, entre sanitarios, pisos, recámaras y techos.

Muy emocionada de lo que esto significa para ella y sus dos hijas adolescentes, Ek Gil relató que tras 14 años de comenzar a construir un patrimonio de poco en poco, el contar con un sanitario es una de las mejores noticias para iniciar este 2020, pues antes, sin importar la hora, tenía que ir a casa de sus padres, que está a un lado, para acudir al baño.

“Me siento muy agradecida porque poco a poco he conseguido lo que ahora tengo y ya no voy a causar más molestias a mis papás, pues muchas veces ya estaban dormidos y tenía que despertarlos. Además de que ya tendremos más privacidad”, afirmó.

Asimismo, detalló que muchas veces sentía miedo de salir al baño y se sentía insegura de que sus hijas debieran pasar por lo mismo debido a que no tiene los recursos para construir uno propio, por lo que se encuentra feliz de que eso dejó de ser un problema para esta familia.

“Estoy muy feliz de saber que puedo ofrecer a mis hijas un lugar más digno dónde vivir. Así como yo, hay muchas familias que necesitan estos apoyos y me da gusto ver que están llegando a ellas”, finalizó.

Su hermana, Yesenia Ek Gil, vivía una situación similar pues desde hace cinco años comenzó a construir su hogar, pero carecía de baño, situación que este día cambió, pues junto a su pequeña de siete años de edad ahora ven un sueño más cumplido.

“Antes vivía con mi mamá, pero desde que me pasé a mi casa, muchas veces sucedía que en la noche teníamos que ir a molestarla y pedirle que nos abra para ir al baño, es algo que me daba mucha pena pero que tenía que hacer por mi hija”, señaló.

Indicó que la construcción de un baño propio lo veía como algo imposible porque es algo muy costoso y no cuenta con el dinero para hacerlo, por lo que gracias a este apoyo que promueve Vila Dosal ahora podrá ofrecer un hogar digno a su pequeña.

“Agradezco demasiado lo que están haciendo por mí y mi familia. Nunca imaginé tener un apoyo que me permita estar tan estable. Ya me siento más independiente y me da gusto que piense en mí y en las personas que lo necesitan”, finalizó Yesenia.