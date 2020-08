Gobierno realiza más acciones de vivienda para familias yucatecas

HUHÍ, Yucatán.- María Eleuteria Chan López es una mujer de 65 años de edad que vive con sus nietos, hija y esposo, quien se dedica a las actividades del campo. Durante muchos años, su vivienda careció de un sanitario adecuado; sin embargo, esta situación cambió cuando, con el apoyo del Gobierno del Estado, se les pudo construir un baño con todos los servicios.

Como parte de una gira de trabajo que realizó el por los municipios de Sudzal y Huhí, el gobernador Mauricio Vila Dosal visitó el domicilio de María Eleuteria, quien forma parte de los beneficiarios con 17 mil acciones de vivienda que el Gobierno estatal, junto con la Comisión Nacional de Vivienda, realizan mediante una inversión de 900 millones de pesos para respaldar a las familias yucatecas que más lo necesitan.

“Mis nietos se pusieron felices y contentos cuando vieron el lugar construido. Por más de 10 años yo he querido un baño y no se había podido, por lo que valoro el apoyo que el Gobierno del Estado otorga este apoyo y ahora me tocó un baño nuevo”, externó la mujer mientras Vila Dosal supervisaba esta obra de infraestructura social.

María Eleuteria relató que sus nietos se sintieron muy felices cuando la obra concluyó, ya que eso significó que, por primera vez en sus vidas, tendrían un baño completo para ellos mismos.

“Muchas gracias por el baño que me está dando, ahora sí se está apoyando a quien más lo necesita, no como antes. Estamos muy agradecidos”, concluyó Chan López, habitante del municipio de Sudzal.

Luego de esta visita, el Gobernador también inspeccionó la reconstrucción de casi un kilómetro de calles que se realizó en conjunto con el Ayuntamiento, con una inversión de poco más de 1 millón de pesos, obra que beneficia a más de mil 800 habitantes de este municipio, quienes ya cuentan con calles más cómodas y seguras.

Mauricio Vila Dosal supervisó el material que será entregado a los estudiantes yucatecos.

En su gira de trabajo por ambos municipios, Vila Dosal realizó la supervisión de entrega de paquetes de útiles escolares del programa “Impulso Escolar” para beneficio de 272 mil 840 alumnos de nivel primaria de Yucatán y de secundaria del interior del Estado y comisarías de Mérida, así como los desayunos escolares que se reparten entre 115 mil estudiantes de preescolar y primero y segundo grado de primaria de todo el Estado, para que los menores cuenten con esos productos alimenticios, aunque por el momento no haya clases presenciales.

Junto a los alcaldes de Sudzal, Alejandro Duarte Peniche, y de Huhí, Marcelo Benítez Espínola, el Gobernador corroboró la entrega de estos materiales y desayunos, de los cuales dijo que el objetivo es que los niños y jóvenes estén listos para hacer sus tareas durante el ciclo escolar 2020-2021, que en Yucatán comenzó ayer en la modalidad a distancia y, cuando el semáforo epidemiológico esté en color verde, volverá a ser presencial.

Es importante mencionar que, a consecuencia de la pandemia por el coronavirus y, a diferencia de años anteriores, en esta ocasión, para la entrega de insumos escolares, libros de texto y apoyos alimentarios se implementará una logística de entrega distinta, por lo que estos paquetes son llevados por el Gobierno del Estado hasta cada una de las más de mil 500 escuelas públicas que se ubican en todos los municipios del estado.

En la gira de trabajo, el mandatario estatal también visitó los consultorios de “Médico 24/7”.

Por tal razón, los directores y maestros son los encargados de entregar estos artículos a los padres de familia, quienes deben acudir a las escuelas de sus hijos en un orden definido por cada plantel, ya sea por día, grado y en diferentes horas con el objetivo de que estén en las escuelas por cada hora entre 15 y 20 personas como máximo.

También hay que recordar que, junto con los paquetes de útiles, también se distribuyen camisas de uniforme, zapatos y mochilas, para los alumnos de nivel primaria.

En cuanto a los desayunos, se entregan cuatro millones 366 mil 390 paquetes por bimestre en beneficio de cerca de 115 mil niños de nivel preescolar y de primero y segundo grado de primaria. Cada paquete está conformado por 1 una cajita de leche líquida, un paquete de galletas integrales y 1 mix de frutas y se realizarán dos entregas para cubrir los primeros 2 bimestres del ciclo escolar.

Ante ello, la primera entrega es para cubrir el bimestre septiembreoctubre y la segunda para el período noviembre-diciembre. Ambas se realizan en las escuelas, por lo que los padres de familia deben ir a recoger sus paquetes y para evitar aglomeraciones.

Tanto en Sudzal como en Huhí, el gobernador Vila Dosal también visitó los consultorios del programa “Médico 24/7” para verificar que se encuentren adecuadamente equipados con instrumentos e insumos médicos, así como de medicinas para la atención y cuidado de la salud de la población que lo necesite.