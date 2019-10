Van con todo contra la carencia alimentaria

Novedades Yucatán/Mérida

Como parte de los esfuerzos para reducir la pobreza en Yucatán, el Gobierno del Estado y el Banco de Alimentos de Mérida unirán esfuerzos a través de la estrategia Hambre Cero, cuyo propósito es atender de manera inicial a 25 mil familias yucatecas que se encuentran en condiciones de carencia alimentaria y contribuir de esta manera a que tengan un desarrollo sano y balanceado.

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el gobernador Mauricio Vila Dosal presentó esta alianza estratégica, la cual suma la voluntad de la administración estatal con las de las organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y la iniciativa privada en torno al combate de esta problemática.

Dentro de la estrategia Hambre Cero, el Gobierno del Estado y el Banco de Alimentos de Mérida trabajarán juntos con el objetivo de que en seis meses se reduzca la carencia alimentaria de 25 mil familias en los municipios de Mérida y Kanasín, y para el próximo año se amplíe su cobertura a Umán y Progreso, beneficiando así de 50 mil hasta 75 mil hogares.

Para ello, el Gobierno del Estado donó 16.5 millones de pesos para ampliar la capacidad de recolección, acopio, empaquetado, distribución y entrega de alimentos del centro de recaudación local, a fin de que los recursos donados se destinaran a la adquisición de infraestructura, materiales y suministros, compra de vehículos y compra de alimentos.

De igual manera, el Gobernador inauguró las instalaciones del Banco de Alimentos de Mérida, centro de acopio de productos que ya no pueden ser comercializables en las cadenas de ventas, el cual se sumó a esta estrategia y que, gracias a la labor de 40 colaboradores y 200 voluntarios, rescata mil 200 toneladas de alimentos en favor de 21 mil personas en situación de vulnerabilidad.

Entre las acciones de la estrategia Hambre Cero, el Gobierno del Estado, a través del DIF estatal, realiza la entrega de desayunos escolares, apoyo para huertos y animales de traspatio, con la promoción, orientación y educación alimentaria y con el programa de atención para niños menores de cinco años, con desnutrición, sobrepeso y obesidad, entre otros.

En su mensaje, Vila Dosal señaló que las carencias sociales en el Estado son un tema primordial en el que, desde su campaña, se ha trabajado para mejorar los indicadores; sin embargo, siempre ha estado consciente de la importancia de que todos los yucatecos se interesen y realicen esfuerzos para mejorar la situación de las personas que más lo necesitan.

El Gobernador recordó que el 43 por ciento de los pobladores en el Estado se encuentra en situación de pobreza y, quitando a Mérida, la cifra aumenta a más del 60 por ciento. Además, son 428 mil yucatecos los que no cuentan con una alimentación idónea, es decir, uno de cada cinco habitantes.

“Lo que no puede seguir pasando es que hagamos como si este problema no existiera, porque durante muchos años esta situación se hizo invisible y hoy no podemos seguir haciendo lo que se hacía antes; no podemos cerrar los ojos cuando tenemos 428 mil yucatecos que todos los días tienen problemas para poder comer”, aseveró Vila Dosal.

En ese sentido, el Gobernador reiteró que es entre todos como se puede contribuir a mejorar la situación, por ello, llamó a los miembros de la sociedad civil a tomar este compromiso y aseguró que el Gobierno del Estado reconocerá a todas las organizaciones que trabajen en coordinación para que cada vez sean menos los yucatecos los que no cuenten con una alimentación adecuada.

“Vamos a ayudar juntos a resolver un problema, que es importante señalar: no se solucionará en mi primer año de Gobierno, ni en el segundo o el tercero, pero haremos todo el esfuerzo posible y tendremos que crecer a un ritmo muy rápido, pues es la satisfacción de que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que cada vez menos yucatecos tengan que pasar hambre en sus casas”, indicó Vila Dosal.

Al respecto, el presidente nacional del Banco de Alimentos, Federico González Celaya, resaltó el interés del Gobernador en el tema del combate del hambre en Yucatán, por lo que llamó a sumarse y ser parte de este cambio, que permita tener un Estado y un país más justo y que ofrezca las mismas oportunidades y derechos a todos, en especial, en la alimentación.

Por su parte, el presidente del Banco de Alimentos de Mérida, José Trinidad Molina Casares, agradeció el apoyo y determinación que Vila Dosal ha mostrado para contribuir a erradicar el hambre desde los primeros meses de su administración.

Las nuevas instalaciones del Banco de Alimentos de Mérida, con una inversión de 25 millones de pesos, cuentan con una superficie de cinco mil metros cuadrados (m2), de los cuales mil 500 m2 son de almacén, con cámaras de refrigeración, de congelación, entre otras áreas, así como 700 m2 de oficinas.