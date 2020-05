Créditos de Gobierno a empresas benefician a familias yucatecas

MÉRIDA, Yucatán.- Israel Iván Cetina Morales es el encargado de llevar el sustento a su hogar, lo que lo tenía angustiado, pues debido a la contingencia por el coronavirus muchas personas a su alrededor perdieron sus empleos o vieron reducidos sus ingresos económicos.

El joven de 25 años, quien trabaja en la cadena de restaurantes Wok Yeah, estaba preocupado a causa de la pandemia y la complicada situación económica que desencadenó porque es quien trabaja en su familia, conformada por él y su pareja, y no quería poner en riesgo la única entrada de dinero en su casa.

Sin embargo, gracias a que la firma dedicada a la elaboración de comida asiática obtuvo un apoyo de 35 mil pesos a través de Microyuc empresarial, que promueve el Gobierno del Estado, sus propietarios podrán mantener la plantilla y ofrecerles un ingreso seguro durante la contingencia, lo que representa certeza financiera para 37 familias yucatecas.

“Es muy bueno que ayuden a cuidar nuestros empleos y más ahora que la gente se está quedando sin ellos. Aquí nos han mantenido nuestro sueldo y eso nos tiene más tranquilos. Es una bendición tener empleo ahorita”, indicó.

Roberto Carlos Vidal Damián, quien también es colaborador en Wok Yeah, tiene un año viviendo solo, por lo que contar con un empleo fijo es muy positivo para él, pues su familia vive en Veracruz y él se encuentra solo en el Estado.

“Está muy bien que el Gobierno apoye a la gente y a las empresas. Me siento agradecido y más cuando vemos que hay gente que no está recibiendo bien su salario y muchas veces no tienen cómo hacerle para mantener a sus familia”, comentó.

Russel Alexander, técnico especializado en instalaciones eléctricas industriales que labora para la empresa SIPE, otra de las entidades beneficiadas con este apoyo económico que impulsa el Gobierno estatal, también expresó su agradecimiento.

Este respaldo se contempla en el Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud de los yucatecos para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas que generan empleos, de forma que puedan protegerlos y conservarlos en beneficio de miles de yucatecos.

Para ello, el gobernador Mauricio Vila Dosal dispuso reforzar los programas financieros como Microyuc Empresarial, los cuales con una serie más de medidas financieras permitirán reactivar la economía del Estado, siguiendo la misma línea de otorgar créditos a sectores productivos.