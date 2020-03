Lentes gratuitos para niños con dificultades de la vista

MÉRIDA, Yucatán.- Desde hace seis meses, Leny Monroy Cisneros dejó de utilizar sus lentes porque los extravió y su familia no podía cubrir el gasto que representaba adquirir unos nuevos, por lo que el joven acudía a la escuela sin poder ver correctamente.

Leny tuvo que padecer en el salón de clases con dificultades para copiar las tareas y ejercicios, situación que se revirtió al recibir unos nuevos lentes del gobernador Mauricio Vila Dosal en conjunto con la Fundación “Ver bien para aprender mejor”, los cuales representan una oportunidad para desempeñar su rendimiento escolar y ya no será un problema sentarse en la parte de atrás del salón.

El alumno de la escuela Secundaria Técnica Número 75, en el complejo habitacional Ciudad Caucel, recibió este importante apoyo como parte de dicho programa, a través del cual se distribuyen anteojos de forma gratuita a los estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas de Yucatán que lo requieran.

Con esta entrega, alumnos y padres de familia se ven beneficiados no solo en el mejoramiento escolar, sino que también es un apoyo económico pues muchos de ellos no utilizan lentes porque sus familias no tienen las posibilidades económicas para adquirirlos.

“Ahora que tengo mis lentes, puedo mejorar mi rendimiento académico y cumplir con las tareas de forma más constante, este fue un gran apoyo del Gobernador porque así ni mamá ni mi papá tienen que preocuparse de comprar un par nuevo”, señaló el joven.

Como parte de este esquema, se realizan diagnósticos visuales que han ayudado a detectar problemas de la vista a estudiantes que no sabían que lo padecían, como es el caso de Karen Pérez Santoyo, que cursa el segundo grado en la Secundaria Técnica número 75 y quien también recibió de Vila Dosal un par de anteojos para mejorar su vista.

“Ahora puedo ver mejor la pizarra y distinguir más cosas, antes me costaba trabajo porque tenía que acercarme un poco más para ver mejor, así que me parece bien que el Gobernador nos haya dado lentes gratuitos pues en ocasiones no tenemos dinero para conseguirlos” señaló Pérez Santoyo.

Así como la madre de Karen, otras familias yucatecas han sido beneficiadas de forma económica, pues esta entrega gratuita representa un ahorro para los padres de 232 pesos por cada par de lentes.

Otro caso era el de Omar Koyoc González, quien debido a sus problemas de la vista se veía obligado a tomar clases con dolores de cabeza, vista nublada y desinteresado en aprender, lo que afectaba su rendimiento escolar. Por un año y medio utilizó una graduación de lentes incorrecta, hasta que recibió un par de anteojos correctos a su condición.

“Había veces que me llegaba a doler la cabeza porque pues era insoportable tenerlos por la mala calidad del material, pero ahora los lentes que me entregó el Gobernador me han ayudado mucho”, indicó Omar.

Ahora el joven acude entusiasta a la escuela porque ahora “todo se ve con más color, ya no me duele la cabeza y me siento más concentrado en clases ya que puedo ver todo más claro”.

Como parte de esta acción, se realizan exámenes de vista a todos los alumnos de primaria y secundaria de escuelas públicas del Estado con el objetivo de que ningún estudiante se quede sin las herramientas necesarias como son los lentes, para que pueda seguir estudiando.

Cabe señalar que en lo que va del curso escolar, más de dos mil niños y jóvenes que estudian la primaria y secundaria en 39 municipios del Estado recibieron un par de lentes de manera gratuita para mejorar su visión.