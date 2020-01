Seguiremos trabajando de la mano de los yucatecos: Vila

Novedades Yucatán/Tekax

A un año de trabajo, el gobernador Mauricio Vila Dosal comenzó a ofrecer su informe de resultados en el interior del Estado, donde aseguró que su administración continuará trabajando sin descanso de la mano de los yucatecos para seguir transformando a Yucatán.

Tras realizar una gira de trabajo por Tekax, donde puso en operación a toda su capacidad el Hospital General de esa ciudad y entregó equipo e instalaciones en la Universidad Tecnológica Regional del Sur, Vila Dosal dirigió un mensaje a través de un nuevo formato con una presentación interactiva proyectada en pantallas desde la plaza principal de ese municipio del sur del Estado, en el que hizo un recuento de acciones, programas y obras que juntos, sociedad y Gobierno, ha realizado a lo largo del primer año de su gestión.

De esta manera, el Gobernador encabezó el primero de los tres informes que dará a los yucatecos en Tekax, Mérida y Valladolid, los cuales se pueden seguir por radio y televisión, así como redes sociales.

Vila Dosal señaló que al iniciar su gestión un nuevo reto se presentaba con la reducción de alrededor de 3 mil 281 millones de pesos en el presupuesto federal para el Estado, por lo que implementó un plan de austeridad con el que eliminó lujos con la devolución de 558 vehículos y la eliminación de 593 líneas de celular que eran costeadas por el Gobierno estatal; con esta acción, se ahorraron mil 300 millones de pesos.

En ese marco, Vila Dosal recordó que ayer se puso en funcionamiento en toda su capacidad el Hospital General de Tekax, en el que como resultado del trabajo conjunto con el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que permitió la apertura de las primeras 320 nuevas plazas, entre enfermeras y médicos especialistas, para ofrecer atención de salud para los habitantes del sur del Estado.

En su mensaje, el Gobernador refirió que en materia de salud durante este primer año se instaló el primer tomógrafo en el interior del Estado, específicamente en el Hospital General de Valladolid, que beneficiará a más de 150 mil yucatecos; así como la rehabilitación de hospitales comunitarios en Peto y Ticul con una inversión de 6 millones de pesos.

“Además de los programas Médico 24/7, que brinda atención médica con la instalación de consultorios en 105 municipios del Estado y con Médico a Domicilio, activo en 60 municipios de Yucatán, ofreciendo atención a enfermos postrados, personas con alguna discapacidad y embarazadas”, puntualizó Vila Dosal.

En este tema, anunció que la próxima meta, aprovechando la puesta en marcha al 100% del Hospital General de Tekax, se planea que en los próximos dos años se logre instalar un tomógrafo en esa ciudad sureña.

Asimismo, anunció que en este año se rehabilitará el Centro Regional de Autismo, como parte de las acciones por lograr una sociedad yucateca incluyente.

Vila Dosal se comprometió a realizar los debidos trabajos para que ese centro funcione como debe ser. Asimismo, se trabaja en el proyecto de remozamiento del mercado de Oxkutzcab, donde se invertirán 30 millones de pesos.

En materia de seguridad, el Gobernador expuso que este es uno de los principales ejes de su administración y para mantener el clima de paz que prevalece en el Estado, se implementa la estrategia Yucatán Seguro, que contempla la instalación de 5,775 cámaras de videovigilancia urbana, de las cuales 460 estarán en la región sur; en el caso especial de Tekax, al no contar con ninguna de éstas, el Gobernador anunció que se instalarán en este año, 120 de ellas.



“Además, se entregaron 586 nuevas patrullas de las cuales 33 fueron repartidas al sur del Estado, así como la incorporación de 300 nuevos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la entrega de becas a hijos de policías en forma de incentivo para quienes velan por la seguridad de los yucatecos”, detalló Vila Dosal.

En este sentido, Vila Dosal anunció que hoy se presentará el helicóptero de la SSP, obtenido para blindar la frontera con el estado vecino de Quintana Roo, que además servirá para diferentes funciones como el rescate de pescadores en alguna situación de emergencia en el mar, ya que la aeronave cuenta con el equipamiento necesario para eso.

En materia de educación, el Gobernador mencionó que ayer se entregaron en Tekax obras por 24.6 millones de pesos en la Universidad Tecnológica Regional del Sur para modernizar el plantel con entrega de equipos de tecnología de punta que permitan preparar a los futuros profesionales, así como la apertura de nuevas carreras en Mecatrónica y Contaduría.

Durante la exposición de Vila Dosal, detalló sobre programas, como Impulso Escolar que entregó 151 mil 404 paquetes de útiles escolares, así como el mejoramiento de 127 escuelas en la zona sur, invirtiendo más de 50 millones de pesos, así como el otorgamiento de 64 mil becas en Yucatán, de las cuales 13 mil se destinaron al interior del Estado.

Uno de los programas sociales más destacados en 2019 es Vivienda Social en el que se invierten 900 millones de pesos para otorgar 17 mil acciones de vivienda, cifra nunca alcanzada en la historia del Estado en cuanto a este tipo de apoyo.

Con Cabecitas Blancas, 187 adultos mayores han logrado reencontrarse, después de varios años, con sus hijos y nietos que fueron en busca del sueño americano en 12 ciudades de Estados Unidos. Este año 47 de los 187 beneficiarios fueron de la zona sur.

En su mensaje, Vila Dosal recordó el ofrecimiento de campaña que realizó a las comisarías de Tekax en el tema de la situación de calles y las necesidades básicas como el servicio de agua, a lo que informó que en el 2019 se invirtieron 5 millones de pesos, junto con el Ayuntamiento al mejoramiento del sistema de agua potable, así como se han logrado rehabilitar 12 km de carreteras en Tekax.

Otro apoyo histórico fue al campo yucateco con más de 500 millones de pesos destinados a 25 mil productores. Con el programa Peso a Peso, más de 4 mil trabajadores agrícolas y pecuarios del interior del Estado fueron beneficiados; además de la construcción de 75 km de caminos sacacosechas principalmente en el sur de Yucatán.

"Aquí en mi gobierno los apoyos se reparten a tiempo completo, no le pedimos nada a nadie y se entrega a la gente que verdaderamente lo necesita, a mí no me importa si son rojos, azules amarillos o morados, en este gobierno los apoyos se dan a la gente que de verdad lo necesita" aseveró Mauricio Vila.

También, el Gobierno del Estado trabajó en el combate a la plaga conocida como dragón amarillo, con la entrega a 484 productores de Tekax de mil 706 litros de insecticida orgánico.

En el tema de la ganadería, se logró el repoblamiento y mejoramiento genético con una inversión de 56 millones de pesos en beneficio de 500 ganaderos; así como el programa Veterinario en tu Rancho, que cubrió la atención a 348 ranchos.

Con la creación de la Secretaría de las Mujeres, también llegaron acciones para combatir la violencia de género, por lo que Vila Dosal gestionó el aumento en las penas contra delitos sexuales, así como el reconocimiento de nuevos tipos de violencia contra las mujeres.

Por último, Vila Dosal agradeció la presencia de los presidentes municipales al primer mensaje de informe de Gobierno, ya que da muestra del trabajo en conjunto que se ha realizado y ha logrado iniciar con la transformación de Yucatán para bien en este primer año de Gobierno.