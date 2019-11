Yucatán: gobierno destina más inversión para proteger a mujeres

Novedades Yucatán/Mérida

En el marco del 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció un aumento de presupuesto para la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), con el cual se abrirán seis nuevos Centros Municipales de Atención a las Mujeres, se fortalecerán los 13 actuales y se realiza la campaña “Queremos un Yucatán sin violencia”.

Al dirigir un mensaje desde el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno, Vila Dosal refrendó su compromiso a no bajar la guardia y seguir trabajando hasta el último día de su gestión para prevenir y disminuir la violencia contra las mujeres, por lo que aseveró que esta campaña estará vigente durante toda su administración y llegará de manera paulatina a todos los municipios del Estado.

De igual manera, el Gobernador indicó que, a fin de fortalecer el trabajo que se ha realizado en la materia, el próximo año se abrirán seis nuevos Centros Municipales de Atención a las Mujeres en Celestún, Sotuta, Oxkutzcab, Chikindzonot, Tecoh y Buctzotz. Mientras que en Kinchil se construirá un Centro Municipal para el Desarrollo de las Mujeres, el cual estará enfocado a la creación de proyectos de emprendimiento y capacitación para el trabajo.

“Sin duda, tenemos un largo camino por recorrer. Hemos estado viendo en los últimos datos que nos brinda el Secretariado Ejecutivo, una reducción en los números de violencia contra las mujeres, pero esto no se trata de cifras, porque mientras haya una sola mujer en Yucatán que sufra violencia, no nos podemos dar por vencidos y el trabajo de este Gobierno no se puede detener”, aseveró Vila Dosal.

Asimismo, el Gobernador detalló que esta campaña, que da cumplimiento a la recomendación número 7 del mecanismo de la Alerta de Violencia de Género, arranca desde este día (por ayer) y en una primera fase tendrá presencia en los 10 municipios considerados en la solicitud de la Alerta de Violencia de Género, que son: Mérida, Progreso, Kanasín, Umán, Hunucmá, Valladolid, Tizimín, Ticul, Tekax y Peto, hasta llegar a cada rincón del territorio estatal.

Acompañado de las titulares de las secretarías General de Gobierno (SGG), María Fritz Sierra, y de las Mujeres (Semujeres), María Herrera Páramo, Vila Dosal afirmó que, conscientes de que la violencia de género es una realidad, en Yucatán se impulsan políticas públicas que atiendan de forma integral esta problemática, de manera que dicha situación no se pase por alto y se combata de manera frontal.



Como muestra de ello, indicó el Gobernador, se formó un gabinete paritario y se creó la Semujeres, instancia que este 2019 se le asignó un presupuesto adicional del 63 por ciento y a través la cual se han podido gestionar recursos adicionales a favor de este sector de la población en el Estado que ya suman casi 20 millones de pesos.

“Además, como me comprometí, a que cada año la Semujeres reciba un aumento en su presupuesto, en 2020 la dependencia no percibirá disminución, al contrario, tendrá un aumento del 10 por ciento de recursos estatales, no obstante el complicado escenario financiero de Yucatán, que enfrentará nuevamente un recorte presupuestal por parte de la Federación y que obliga al Gobierno del Estado a apretarse el cinturón y dirigir menos dinero a la mayoría de las dependencias”, puntualizó Vila Dosal.

El Gobernador detalló que con estos recursos adicionales se podrá ampliar y fortalecer la labor de los Centros de Atención a las Mujeres, de manera particular, los 13 Centros Municipales ubicados en Kanasín, Progreso, Motul, Umán, Maxcanú, Peto, Valladolid, Tizimín, Ticul, Izamal, Tekax y los dos de Mérida.

Siguiendo con las acciones que se realizarán en 2020, Vila Dosal señaló que, en cumplimiento a su promesa de fortalecer el Observatorio de la Mujer sobre Casos de Violencia de Género, se mejorará el Banco Estatal de Datos e Información, lo que asegurará un mejor funcionamiento y que el Estado cuente con información actualizada.

Además, continuó, se seguirá impulsando la estrategia estatal para la prevención del Embarazo en Adolescentes, la cual involucra activamente a los estudiantes de universidades que, a través de su servicio social, son capacitados en el tema para replicar este conocimiento en niños y jóvenes de las escuelas de nivel básico del interior del Estado.

A lo anterior se suma el trabajo para cumplir a cabalidad las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género, por lo que se capacita a los cabildos municipales sobre este tema, y a la fecha ya se ha implementado en nueve de los 10 municipios que recibieron observaciones, añadió el Gobernador.

En ese sentido, Vila Dosal llamó a cohesionarnos todos como sociedad y trabajar de la mano, las organizaciones civiles, los ayuntamientos, los Gobiernos estatal y federal, así como con la ciudadanía, para seguir avanzando en la ruta correcta en la materia.

“Es importante señalar la gran participación de la sociedad civil que nos empuja como Gobierno a seguir trabajando fuertemente en este tema. Un reconocimiento a todos los que trabajan de manera diaria y que, por supuesto, de la mano de ellos, esperamos disminuir la violencia en contra de todas las mujeres”, apuntó.

Como parte de la campaña “Queremos un Yucatán Sin Violencia” se contempla la difusión de spots sobre los diferentes tipos de violencia en contra de las mujeres y sus respectivas sanciones, con la finalidad de informar que estas acciones son un delito y tienen una pena en el Código penal y Civil.

A la par, desde ayer y hasta el 10 de diciembre se trabajará en los municipios antes mencionados mediante diversas actividades para concientizar sobre esta problemática y prevenir estas situaciones. De igual manera, en los 106 municipios del Estado se mantienen acciones permanentes al respecto.

Cabe mencionar que, del 25 de noviembre al 30 de noviembre, el Ejecutivo Estatal se suma a esta causa con la iluminación de la fachada del Palacio de Gobierno con los colores representativos, naranja y morado.