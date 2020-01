Piden a Mauricio Vila llevar a EU un pedacito de Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- Cartas con emotivas palabras y mensajes, dulces tradicionales, guayaberas, miel, blusas yucatecas y queso de bola fueron algunos de los presentes que el gobernador Mauricio Vila Dosal recibió de familiares de migrantes yucatecos para llevarlos y entregarlos de manera personal en un encuentro que sostendrá próximamente con paisanos en Estados Unidos.

Vila Dosal recibió en su Despacho de Palacio de Gobierno la visita de padres, madres, hermanas y sobrinos de migrantes yucatecos que, debido a su situación legal, no han podido regresar para visitar a sus parientes, quienes le llevaron artículos y productos que envían con mucho cariño para que puedan tener un pedacito de Yucatán en sus hogares en territorio estadunidense.

En ese marco, el Gobernador informó que en los próximos días viajará a la ciudad de Los Ángeles, California, para sostener una reunión con migrantes yucatecos para conocer sus inquietudes y reiterarles el apoyo del Gobierno del Estado, marco en el que les entregará los presentes que con mucho amor le fueron entregados.

Ante 19 familiares de nueve yucatecos que residen en Estados Unidos, Vila Dosal indicó que en su administración se está haciendo todo el esfuerzo para que cada vez sean más padres y madres que puedan viajar para encontrarse con sus hijos, después de años sin poder verlos, y conocer a sus nietos.

En ese sentido, el Gobernador reiteró su apoyo para seguir uniendo a las familias sin importar la distancia, no obstante, señaló, que no todo depende del Gobierno del Estado, por lo que se trabaja de la mano con las instancias correspondientes para encontrar la oportunidad que permita acercar a tanta gente en el extranjero que por años no ha visto a sus parientes.

Tal es el caso de Miguel Fuentes Loeza, del municipio de Muna, quien confió al Gobernador que le entregue a su hijo, Manuel Jesús Fuentes Buenfil, quien vive en Thousand, California, una guayabera y unos merengues, para que pueda compartir con sus nietos. “Tiene 25 años que no veo a mi hijo y confío que en poco tiempo se presente la oportunidad de hacer realidad este sueño, porque quiero poder abrazarlo después de tanto tiempo”, afirmó.

Manuel Jesús agradeció la atención del Gobernador y el compromiso que demostró, pues tras escuchar su historia, le aseguró que estará pendiente de su caso y hará lo que esté en sus manos para que pueda tener la oportunidad de reencontrarse con su hijo.

Por su parte, Olga Ku Cano está a unos días de reencontrarse con su hijo Limberth Ku Cano después de más de 19 años de no verlo, gracias al programa “Cabecitas Blancas” que promueve Vila Dosal.

La habitante del municipio de Tecoh tomará un vuelo por primera vez en su vida el 12 de febrero para ir a Los Ángeles para conocer a sus dos nietos, de 18 y 12 años, por lo que agradeció al Gobernador tener esta oportunidad de disfrutar 40 días con sus seres queridos, pues aunque no ha perdido la comunicación con su hijo, lleva muchos años anhelando tenerlo entre sus brazos de nuevo.

“Le agradezco mucho por este apoyo que me está dando a través de este programa porque es algo que no podríamos hacer sin su ayuda y que nos hace muy felices”, afirmó la mujer.

De igual manera, Esthela Carrillo Media podrá reencontrarse con su hijo William Ruiz Carrillo en Los Ángeles, luego de 17 años de no verlo, lo que la llena de alegría y, con lágrimas en los ojos, dijo nunca pensó ser ella quien vaya hasta tan lejos por su hijo.

“Siento muy bonito de cómo nos está apoyando el Gobernador, pero más de saber que ya pronto estaré con mi hijo y podré ver a mis cuatro nietos. Estoy muy agradecida y espero que siga apoyando a todos los que pasan por una situación como la mía”, agregó.

Con el apoyo del Gobernador, han sido 187 adultos mayores los que, a través del programa “Cabecitas blancas”, han logrado reencontrarse después de varios años con sus hijos y nietos que fueron en busca del sueño americano en 12 ciudades de Estados Unidos.