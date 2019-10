Fuerte apuesta a infraestructura al interior del Estado

Novedades Yucatán/Mérida

A lo largo de su primer año de administración, el gobernador Mauricio Vila Dosal ha impulsado el desarrollo de importantes obras de infraestructura en el interior del Estado y como muestra se encuentran la conclusión del teatro “José María Iturralde Traconis” de Valladolid y la construcción y remodelación del parque zoológico “La Reina” de Tizimín, proyectos en los que se invierten 46.6 millones de pesos y que representan espacios emblemáticos para la zona oriente de la entidad.

Hay que recordar que después de 10 años de trabajos inconclusos de administraciones pasadas, recientemente Vila Dosal puso en marcha la conclusión del foro teatral de Valladolid, en los que se invierten más de 22.6 millones de pesos, para convertirlo en el primer recinto fuera de Mérida que contará con las condiciones y características adecuadas para ofrecer espectáculos de calidad en las artes escénicas.

Al respecto, la comediante regional Jazmín López, “Tina Tuyub”, resaltó la visión que ha tenido el Gobernador para finalizar este proyecto anhelado por los vallisoletanos, pues contar con un espacio de este tipo le dará realce e importancia al oriente del Estado, lo que al mismo tiempo hará acrecentar el turismo.

“Esto es una buena decisión y demuestra que el gobernador Vila Dosal tiene visión, sin importar la vieja costumbre de que ‘como nos es idea mía o yo no lo comencé, no lo hago’. Esas cosas ya no van con estos tiempos, hay que gobernar y hacer el bien para todos, buscar la armonía y trabajar todos, la gente y los poderes unidos”, agregó.

La actriz relató que, junto a su esposo, el ícono de la comedia regional yucateca, Héctor Herrera “Cholo” (q.e.p.d), tuvo dificultades para llevar sus espectáculos a ese punto del territorio, debido a que se carecía de los espacios adecuados para montar grandes eventos, por lo que celebra que esta administración estatal dote de un teatro bien acondicionado para impulsar el talento del interior del Estado.

“Que haya un teatro nuevo en una ciudad tan importante y querida para mí me da mucho gusto porque la gente necesita de sitios para la cultura, porque hay mucha afición y gente que gusta de la música y las artes”, indicó.

La presidenta de la delegación Valladolid de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alma Erika Beutelspacher de la Torre, afirmó que la conclusión del Teatro “José María Iturralde Traconis” se reflejará en el auge que tiene en materia turística, ya que detonará la llegada de visitantes con pernocta.

Detalló que este proyecto ha sido una petición que la iniciativa privada de Valladolid ha hecho a todos los órdenes del gobierno durante mucho tiempo y que le hicieron a Vila Dosal, la cual fue escuchada y, al ser finalizado, se convertirá en un hito en la historia de este municipio. “Ya esperamos 10 años, así que los cuatro meses que durará su construcción es nada, éste tipo de infraestructura nos ayudará a traer eventos importantes que atraen al turismo y nos ayudan a impulsar la temporada alta en el sector”, añadió.

Beutelspacher de la Torre señaló el interés del Gobernador de descentralizar la oferta cultural del Estado, para que estas actividades y sus beneficios puedan llegar a Valladolid y otros puntos de la entidad.

Por su parte, Leonel Escalante Aguilar, cronista de Valladolid y representante de la agrupación de Cronistas de Ciudades Mexicanas, señaló que, sin duda, es un proyecto muy soñado por la sociedad del municipio, el cual se verá concretado gracias al Gobierno del Estado con la conclusión de esta obra y viene a dignificar la vida de múltiples artistas, literatos, músicos y vallisoletanos, en general.

“Aplaudimos esta decisión del gobernador Mauricio Vila Dosal de venir y darnos la gran noticia de que en diciembre se levantará el telón, porque esta ciudad tiene una gran vocación cultural turística y este edificio la detonará aún más”, afirmó el promotor cultural.

Escalante Aguilar aseveró que el turismo cultural es una gran fortaleza de Valladolid por lo que destacó las acciones que la administración estatal realiza en los municipios del interior del Estado, donde se da tanta riqueza cultural a través de las tradiciones de sus comunidades.

Cabe mencionar que, de acuerdo con lo planeado, el Teatro “José María Iturralde Traconis” contará con una capacidad para 640 personas, un escenario y foso para orquesta, así como con cuatro camerinos en planta baja y un camerino colectivo en planta alta con servicios sanitarios.

Además, se instalará un sistema de refuerzo electroacústico a la altura de sus características y la intercomunicación y voceo contará con equipo de calidad, con lo cual, a través de estos trabajos integrales, se tendrán instalaciones cómodas para quienes acudan a disfrutar de diversas puestas en escena.

Otra obra importante es la que se realizará en el zoológico “La Reina”, de Tizimín, en la que se emplearán 24 millones de pesos, ya que las instalaciones serán renovadas después de 44 años de no recibir mantenimiento con profundidad, lo que permitirá que el sitio sea un nuevo espacio de convivencia para las familias yucatecas y un atractivo más para los visitantes.

El centro de esparcimiento, que fue inaugurado el 25 de febrero de 1975 durante una visita de la Reina Isabel II de Inglaterra a Yucatán, y recibirá por primera vez un mantenimiento integral.

Elsa María Caamal Yam, vecina de Tizimín, destacó que el proyecto es una gran idea para que Tizimín continúe creciendo en materia turística, pues se convertirá en una opción que ampliará la oferta que el municipio ofrece a los visitantes, a la vez que beneficiará a la población con un espacio para el sano esparcimiento de las familias.