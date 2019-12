Apapacha Yucatán a los policías

Novedades Yucatán/Mérida

Durante la celebración del Día del Policía 2019, el gobernador Mauricio Vila Dosal destacó el trabajo y sacrificio que los agentes realizan todos los días para conservar lo más preciado que tenemos en Yucatán, que es la seguridad, labor que ha permitido que el Estado cuente con una policía que destaca por ser profesional y eficiente.

Al encabezar dicha ceremonia, el Gobernador llamó a no politizar la seguridad y contribuir a ella con madurez, porque es algo que no tiene colores y es para todos. “En Yucatán, la seguridad no se puede politizar, no podemos cometer el error que se comete en otros lugares; porque la seguridad no tiene colores, es para todos y no se vale que por intereses políticos y querer ganar votos perdamos lo que hemos avanzado, pues el éxito de la seguridad se ha dado porque hemos cerrado filas ciudadanía, policías, empresarios y Gobiernos”.

Vila Dosal destacó que no obstante el difícil escenario financiero del Estado, se trabajó junto con la iniciativa privada, la sociedad civil y los legisladores estatales y federales, en la elaboración de un presupuesto para el 2020 en el cual se cuente con los recursos necesarios para destinarse a este rubro, de manera que de ninguna forma se ponga en juego la seguridad del Estado.

En ese sentido, resaltó la madurez política en Yucatán y que han demostrado los empresarios y los diputados del Congreso local, quienes accedieron a trabajar en equipo y contribuir para que se cuente con los recursos necesarios para brindar mejores oportunidades a los elementos.

Tras agradecer el apoyo que el sector empresarial del Estado ha brindado para reconocer la labor de los policías yucatecos a través de los estímulos que se estregaron ayer y el respaldo por parte de los diputados, Vila Dosal indicó que de 2000 a 2009 el incremento promedio del presupuesto de la SSP ha sido del 20 por ciento, que es algo que no se ve en otros estados y que habla bien de la Secretaría y sus elementos.

En su mensaje, el mandatario reiteró el respaldo de su Gobierno para continuar realizando esfuerzos para garantizar las mejores condiciones a los agentes de seguridad en el Estado, de manera que sepan que “si realizan bien su trabajo, tendrán las necesidades de su familia solventadas como lo son un salario digno, seguridad social, una vivienda y educación para sus hijos”.

Como parte de los esfuerzos para brindar a los elementos las condiciones que requieren, el Gobernador recordó que en agosto se entregó becas del 100 por ciento en inscripción y colegiatura de todos los hijos de policía que estén cursando la universidad, lo que se complementa con un apoyo económico de dos mil 600 pesos bimestrales para su transporte y alimentación; beneficios que el próximo curso escolar se extenderán a los hijos de policía en primaria, secundaria y preparatoria.

En materia de vivienda, Vila Dosal destacó que en el último año ha estado trabajando de la mano con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en un régimen especial para que los elementos puedan acceder a créditos para una casa adecuada.

Además, en respaldo al capital humano, el Gobernador resaltó que se equipa a la institución con las herramientas tecnológicas necesarias para que se pueda estar un paso delante de la delincuencia.

Por ello, agradeció el apoyo de los legisladores locales y la mayoría de los diputados federales demostraron con la aprobación de la inversión de dos mil 600 millones de pesos para adquirir nuevas tecnologías para fortalecer a la SSP.

También, Vila Dosal recordó que se como parte del fortalecimiento de la SSP se entregó 383 unidades, se agregaron 300 elementos, se creó la policía metropolitana y se arrendó un helicóptero equipado para apoyar en la vigilancia y transporte de heridos.

Por su parte, el titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, señaló que este ha sido el primer año en que la corporación que dirige ha recibido apoyos de esta magnitud, como lo son las becas para hijos de policías, el equipamiento y el fortalecimiento de la Secretaría, lo que los motiva cada día a cumplir con su compromiso de cuidar a los yucatecos.

“No podemos bajar la guardia, porque será difícil, pero agradecemos el apoyo del gobernador Mauricio Vila Dosal para darnos las condiciones necesarias para contar con la preparación y las herramientas para realizar funciones. Que quede claro que los elementos tienen la confianza ciudadana y de su Gobierno, por eso refrendo el compromiso con la sociedad de Yucatán”, afirmó.

Tras reconocer a los policías caídos en cumplimiento de su labor, Vila Dosal entregó reconocimientos a 401 agentes que cumplieron 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio, quienes recibieron incentivos económicos. Asimismo, otorgó a más de 300 elementos el Mérito Policial.

Igualmente, la Canacintra y el Gobierno estatal condecoraron a Laura Vázquez Moguel, Raúl Pech Pech, Fernando Mex Xool y José Luis Canul Simá, y por parte de Index Yucatán y la administración estatal, a Héctor Triay Lucatero, David Canto Noceda, Julio César del Ángel Solís y Maritza Canul Castro, como policías destacados, quienes recibieron estímulos económicos.

Momentos antes, Vila Dosal asistió al festival navideño del Patronato Pro-Hijo del Policía, donde encabezó el sorteo de motocicletas Italika y de tres automóviles último modelo, que se llevaron José Antonio Chac Méndez, quien se hizo acreedor de un automóvil Volkswagen Gol donado por la agrupación “Cuida a quien te cuida”; Herbert Santiago Chan, quien obtuvo un modelo igual, donado por la empresa Bepensa, y Rolando Adrián Chi Caamal, quien ganó un Ford Figo por parte del Gobierno del Estado.