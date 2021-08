"Grace" se convierte en huracán de categoría 1

Con información de las 09:55 horas del miércoles 18 de agosto

MÉRIDA, Yucatán.- Pocos minutos antes de las 10:00 A.M. (hora del centro de México), el Centro Nacional de Huracanes estadounidense informó que "Grace" ya es un huracán de categoría 1.

Actualmente presenta vientos de 120 km/hora y se espera que incremente su fuerza con el paso de las horas antes de impactar con la Península de Yucatán en los últimos minutos de este miércoles.

"Los aviones caza-huracanes de la de la Fuerza Aérea y el NOAA revelan que 'Grace' se convierte en un huracán al oeste de Gran Caimán", detalla dicho centro a través de sus redes sociales.

Hurricane #Grace Advisory 21: Air Force Reserve and Noaa Hurricane Hunters Find That Grace Becomes a Hurricane Just West of Grand Cayman. https://t.co/VqHn0u1vgc