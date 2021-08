"Grace" intensifica sus vientos y sigue su trayectoria hacía la Península de Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- La tormenta tropical “Grace” gradualmente intensifica la intensidad de sus vientos mientras se desplaza hacia el oeste con dirección a la Península de Yucatán.

Al amanecer, "Grace" se encontraba en la Latitud 18,8° Norte y Longitud 80,9° Oeste en el occidente del mar Caribe a 65 km al sur y sureste de las islas Gran Caimán, a 665 km al este y sureste de Cozumel, Quintana Roo, y a 959 km al este y sureste de Mérida, Yucatán.

Tropical Storm #Grace Advisory 20A: Grace Near Grand Cayman. Heavy Rains and Strong Winds Continuing Across the Cayman Islands. https://t.co/VqHn0u1vgc