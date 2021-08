"Grace" ya está en Yucatán y se degrada a tormenta tropical

MÉRIDA, Yucatán.- Tras su ingreso a Yucatán, el huracán “Grace” bajó su intensidad a Tormenta Tropical, de acuerdo con la información proporcionada Centro Nacional de Huracanes de Miami.

El organismo meteorológico indica que el fenómeno está pasando por el estado con vientos máximos de 100 km/h.

De acuerdo con Civil Yucatán, a las 10:00 horas "Grace" se debilitó a Tormenta Tropical.

Se localiza a 65 km al este de Oxkutzcab, Yucatán, se mueve al oeste a 30 km/h con vientos de 100 km/h y rachas de 120 km/h.

Ante el paso de “Grace” por la entidad, Protrección Civil emitió Alerta Roja para los municipios del este del estado, en tanto que el resto continúa en Alerta Naranja.

"Grace" ya entró a territorio yucateco cercanas las 10 horas de la mañana.

Tropical Storm #Grace Advisory 25: Gusty Winds and Heavy Rain Will Continue Across Yucatan Peninsula Today. Hurricane Warning Issued For Mainland Mexico. https://t.co/VqHn0u1vgc