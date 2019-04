Mandan una señal negativa para las futuras inversiones

Candelario Robles/Mérida

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome), Michel Salum Francis, lamentó que se haya dado más largas al proceso jurídico de la granja "Papo", ubicada en el municipio de Homún, ya que manda una señal negativa a futuras inversiones.

El dirigente empresarial aseveró que la impartición de justicia, en este caso en particular, no está siendo pronta y afecta de manera directa a los empresarios, a la comunidad y en general a Yucatán.

“Lo que vemos es que particularmente en este caso la aplicación de la justicia no está siendo pronta, lo que es lamentable para todos en Yucatán, porque está sentando un mal precedente”, advirtió.

Consideró que se manda un mensaje negativo a los inversionistas que desean llegar a la entidad a generar nuevos proyectos que permitan la creación de más empleo y que abonen al desarrollo económico del interior del Estado.

Salum Francis señaló que al prolongar el fallo de la granja Papo lo más grave que se hace es ahuyentar las inversiones, lo que afecta a toda la sociedad yucateca, porque sienta un precedente que puede desalentar a los empresarios, y no es el único caso.

“Veo grave que cada vez que venga una industria a apostar por Yucatán se le frene. Es grave que un pequeño grupo de personas inhiba las inversiones y los empleos que se piensan generar, y que va en contra de las propias comunidades y de ellos mismos”, dijo.

Subrayó que si se realiza una inversión tan grande en una industria de este tipo, “quiero pensar que se hizo antes un estudio de impacto de manera sustentada”.

Por eso consideró que si hay un grupo de ciudadanos que no esté de acuerdo sobre el tema, “creo que hay que sentarse a dialogar y comprobar que realmente no se está cumpliendo”.

Indicó que como dirigente empresarial no está de acuerdo con que se contamine el medio ambiente, “pero si están todas las pruebas y todos los estudios que demuestren que no se está contaminando… ¿cuál es el problema entonces? Creo que hay que pensar muy bien este tema y no estar ahuyentando a las inversiones que apuestan por Yucatán”.