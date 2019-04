Ven peligrosa una mala decisión en los tribunales

Israel Cárdenas/Mérida

El sector empresarial de Yucatán hizo un llamado al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa para que en la resolución relacionada con la granja porcícola “Papo”, instalada en Homún, tengan en cuenta el peligro de una mala decisión, ya que inhibirá la inversión en el Estado.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco), Michel Salum Francis, declaró ayer que “el gobernador Mauricio Vila Dosal ha mencionado: las inversiones al interior del Estado son muy importantes, y hay que ver que así se dé, que la gente venga e invertir en Yucatán”.

El dirigente empresarial remarcó que “lo peligroso en una mala decisión en un tema de estos es que inhibirá la inversión en el Estado”.

Salum Francis explicó que “los empresarios están viendo que por temas, a lo mejor no bien sustentados, podría ahuyentarse la inversión, lo que puede ser un desmotivador”.

Cabe indicar que el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito sesionará este jueves para tratar la revisión de la negativa de amparo presentada por un grupo indígena de Homún que se opone al proyecto de la operatividad de la granja porcícola.

El pasado 28 de marzo, primera ocasión que trataron el asunto, los magistrados no llegaron a un acuerdo y decidieron aplazar la audiencia que se realizará este día.

Al respecto, ayer el presidente de la Canaco en Mérida, Michel Salum, manifestó que la granja porcícola “Papo” ha expuesto haber cumplido con todos los procedimientos, que no daña el medio ambiente, ni el subsuelo, ni las aguas contaminan los mantos.

“Si así es, que se les haga de su conocimiento a los quejosos, porque lo importante es que la inversión en Yucatán no se vaya a frenar”.

Advirtió que si los empresarios empiezan a ver que cada vez que hay algún proyecto lo bloquean, causará un daño, “porque desanima la inversión”.

El dirigente empresarial agregó que la iniciativa privada da seguimiento al tema que ha marcado un precedente en el Estado.

“A mí lo que me preocupa es que no esté muy bien sustentado lo que están pidiendo los quejosos, y que se desaliente la inversión en el Estado, eso me preocupa”, expuso Salum Francis.