Grupo Promotora Residencial cumple 40 años construyendo viviendas de calidad

Novedades Yucatán/Mérida

Desde su fundación en el año de 1979 Grupo Promotora Residencial ha cumplido con su compromiso de desarrollar conjuntos habitacionales completos, con los cuales logra fortalecer y mejorar la vida de las familias y de las futuras generaciones de nuestro país.

Creador de los principales complejos habitacionales más importantes de nuestra ciudad, entre los que se encuentran el Fraccionamiento del Norte “Chenkú”, Residencial Pensiones, Yucalpetén, Francisco de Montejo y Gran Santa Fe, por mencionar algunos, el grupo ha destacado por ofrecer, desde hace 40 años, viviendas con los más altos estándares de calidad. De igual forma ha sido el principal impulsor, creador y constructor de diferentes desarrollos en ciudades como: Valladolid, Cancún, Chetumal y muy pronto en Playa del Carmen.

El Ing. Armando Palma Peniche, fundador y director general de Grupo Promotora Residencial, es reconocido por su sensibilidad y don de gente, por varios años, mientras trabajaba siendo estudiante de ingeniería, tuvo la oportunidad de convivir de cerca con personas que se esforzaban en gran manera para lograr la adquisición de una vivienda, fue desde ese entonces cuando surgió en él la idea de iniciar un negocio.

No fue fácil al principio, el proyecto comenzó con 4 mil casas, todas ellas con pisos de mosaico y losetas en los baños, cabe destacar que esos elementos no estaban considerados en los costos de las viviendas, las cuales estaban destinadas a trabajadores que ganaban un sólo salario mínimo. Esto representó una gran pérdida para la empresa, algo que a don Armando Palma Peniche no le preocupó, él estaba convencido de que quería entregar a las familias una vivienda digna y habitable.

“Hace 40 años, cuando decidí iniciar con Grupo Promotora Residencial, descubrí que las cosas no eran fáciles, mi socio decidió ir por su lado, me vi desesperado, sin encontrar un claro panorama, luchando por sobrevivir, al final me di cuenta de que la confianza de las personas que creyeron en el proyecto me comprometía a no defraudarlos, así fue que continué , y claro está, también gracias al apoyo de gente que te orienta con consejos positivos y te ayuda a tomar buenas decisiones”, comentó en entrevista el Ing. Palma Peniche.

De igual manera el entrevistado hizo énfasis en lo fundamental que ha sido su familia, ya que han sido en todo momento su inspiración para alcanzar sus logros, “tuve la enorme fortuna de tener unos hijos maravillosos que todo el tiempo me han apoyado, ya que en conjunto con mi esposa Malena Vargas Casellas, siempre han estado junto a mí, ayudándome para reinventarme”, agregó.

Cabe destacar que hace 38 años el Ingeniero Palma creó la fundación “Educar para producir”, a través de la cual comenzó a contribuir para incrementar la calidad de vida de los municipios de Cuzamá y Homún en Yucatán. Esto lo ha logrado por medio de la educación para que las mujeres y hombres de estas comunidades puedan ser autónomos, productivos, sostenibles y comprometidos con su desarrollo. Además realiza una labor de apoyo humanitario a través de la cual las familias reciben recursos técnicos y materiales sin costo alguno, además de cursos de capacitación, asesorías y asistencia técnica para la producción de cítricos, pavo indio, cerdos, pollos de engorda, pitahaya, xpelón, maíz forrajero y chile habanero.

En la actualidad Grupo Promotora Residencial cuenta con más de 650 colaboradores y una plantilla de 5 mil obreros eventuales, quienes trabajan en forma simultánea en los desarrollos. Construyen miles de viviendas anualmente y cuentan con una amplia cobertura regional en el sureste de México. Los sólidos principios empresariales que los distinguen los posicionan como una empresa edificada con una fuerte pasión por la calidad respaldada por más de 30,000 familias que los han elegido para ser los creadores de sus viviendas.