Hábitos de higiene para niños de Yucatán en esta temporada

La temporada de calor este año ha sido particularmente aguda en Yucatán. Sus efectos sobre la salud y el ánimo de los más pequeños son considerables si no se tienen hábitos de higiene. La mejor manera de educar es dar el ejemplo. Las siguientes son recomendaciones que, aunque no lo creas, la mayoría de personas no toma en cuenta. Ejemplo de que el sentido común no es el más común de los sentidos.

Debes saber que asear, limpiar y cuidar nuestro cuerpo no es meramente un concepto o asunto de “etiqueta” o “buenos modales”. Va mas allá: es una norma de convivencia que evita contagios infecciosos en la familia y en la comunidad. Para que un infante no contagie a otro en la escuela, parque o actividad grupal, las normas de limpieza son clave.

Si en lugar de vigilarlos los educas para que sean responsables de su higiene, sobre todo en esta temporada de calor, evitarás enfermedades como:

Hepatitis A

Diarrea

Gripe

Influenza

Neumonía

Pie de atleta

Gingivitis

Pediculosis (piojos)

En ciudades calurosas como las de Yucatán, las altas temperaturas combinadas con humedad implica un desafío para evitar enfermedades en la piel, boca y estómago. Como adulto, debes inculcar en tus hijas e hijos las siguientes costumbres:

Guía para la higiene personal

Baño diario

Antes de tomarse una ducha, capacita a los peques para que preparen su toalla y la ropa limpia que necesitarán al final.

Enséñales a asear su cuerpo con jabón neutro: cabeza, axila, cuello, genitales, rodillas y pies.

Muéstrales como debe ser el secado: no deben tallar la piel con la toalla. Lo mejor es pasar esta por el cuerpo, presionándola sobre la piel para que absorba el agua.

Inculca en ellos la importancia de dejar limpio el baño y de depositar la ropa sucia en el lugar correspondiente.

Cambiar de ropa todos los días.

Mantener siempre las uñas limpias y cortas.

Limpiar cuidadosamente los oídos sin usar cotonetes u objetos punzantes.

Higiene bucal

El calor invita a la ingesta de bebidas azucaradas. Si puedes, evita que las tomen por que son altas en calorías. Si no, entonces debes:

Forjar en ellos el lavado de dientes después de cada comida.

Indicarles que los dientes deben cepillarse por enfrente y por detrás, pues es en la cara oculta de estos donde se acumula el sarro.

Con tu mano, guía la mano del niño para que comprenda los movimientos que debe hacer en su dentadura. No presiones tanto, él irá encontrando la presión adecuada.

Usa una canción corta como medida de tiempo. El cepillado debe durar, al menos, dos minutos.

El Plato del Bien Comer

Enséñales a comer de manera balanceada y productos naturales. Es importante que, desde pequeños, les indiques que los alimentos procesados dañan su cuerpo. Para esta temporada de calor:

Involucra a tus pequeños en la elaboración de alimentos ricos en frutas y verduras.

Ofréceles frutas de la región: huaya, guanábana, nance, zapote, caimito, pitahaya, grosella. ¡Son ricas y el mejor sustituto para las golosinas!

Evita refrescos, jugos, néctares industrializados, galletas, pastelitos, frituras, dulces, así como comida rápida. Estos sólo producirá en los pequeños más apetito y comenzarána engordar.

Invítalos a practicar alguna actividad donde muevan su cuerpo, pero sin estar bajo los rayos directos del sol e hidrátalos con agua.

Desparasitarlos durante la Semana Nacional de Salud o, con indicación de tu médico, proveerles del medicamento para ello.

Entorno favorable para la salud

Las malas condiciones del ambiente produce enfermedades casi todo el año. Pero en temporada de calor, enséñales a:

Abrir ventanas para que entre aire fresco y luz del sol.

Lavar los trastes después de comer.

Mantener limpia la cocina.

Mantener la comida correctamente almacenada en el refrigerador.

Mantener el patio limpio para evitar enfermedades causadas por vectores y sin los desechos de animales, pues éstos propagan parásitos dañinos.

Lavar sus manos luego de jugar con su mascota.

Recuerda que, en esta temporada de calor, la salud hay que cuidarla para evitar trastornos de riesgo, pero sobre todo, para crecer fuerte, sano, tener energía y aprender mejor.