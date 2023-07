Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos

Víctor Frankl

“ Te amo”, pero me gustaría que cambiaras, que fueras más ordenado, hogareño, delgado o delgada, alegre, etc. Y, aquí, decimos cómo queremos que Él/Ella sea, para hacernos felices a nosotros.

¿Lo amas en realidad o estás enamorado de una persona ficticia que tú inventas a tu conveniencia? Pedirle a tu pareja que cambie para que Tú seas más feliz, ¿no es acaso una forma de chantaje o egoísmo? ¿Por qué razón crees que el otro es el que debe de adaptarse a Ti y no al revés?

Por otra parte, tenemos a aquellos que afirman: “acéptame como soy o déjame”, lo que también es una forma de egolatría, pues hace pensar que no tenemos defectos y que somos perfectos. Ni siquiera nos permitimos razonar en la posibilidad de mejorar.

El ser humano es así, no nos gusta que nos presionen para hacernos cambiar, muchas veces solamente por el hecho de sentirnos presionados a transformarnos nos hace llevar la contraria, aunque sepamos que no tenemos la razón. Nos entercamos en nuestra posición para no sentirnos débiles o manipulados.

Darle la razón al otro sería como perder en una batalla de egos y ¡a nadie le gusta perder! Vaya problema.

¿Qué hacer entonces con nuestros problemas de pareja? ¿Quedarnos estancados en nuestros defectos, esperando que el cónyuge nos acepte tal y como somos? No hay que olvidar que todo está cambiando y evolucionando en el Universo, todo fluye con el tiempo inevitablemente.

Así sucede también con las relaciones personales, ya sea para bien o para mal, no podemos permanecer estáticos y rígidos en nuestras posturas, es un error pensar que existirá un momento en que la relación sea perfecta y no necesite crecer y madurar, que sea algo ya terminado cómo si fuera algo físico, ¡no es así!

Toda relación de pareja está en un continuo proceso que no tiene fin, ni puede permanecer estática, está constantemente cambiando, para bien o para mal.

Nos equivocamos al pensar que ser feliz es no tener ningún problema, eso es una tontería. ¡Las parejas que son “felices” discuten también! Pero ojo, no pasan de la discusión al pleito.

La diferencia con las parejas infelices es que, las primeras, saben cómo solucionar esos malos entendidos y salir fortalecidos después. Nos olvidamos frecuentemente que no estamos solos en este barco, que nuestro destino es el mismo. El crecimiento personal de AMBOS deberá ser una meta común se debe: ¡crecer como pareja!