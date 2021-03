En el silencio estrepitoso de la noche van surgiendo un sinfín de tonterías en la mente de uno, y aunque a veces no lo crean, se pone a pensar, y lo primero que viene es una pregunta: ¿mare tan rápido ya pasó un año? Y sí, ya pasamos un año, en días pasados se cumplió la vuelta al sol de este encierro que tiene a más de dos dando vueltas por no ver la luz al final del túnel; sin duda es algo muy complicado que está afectando en lo emocional, psicológico y económico.

Hoy no se ve aún el rumbo, porque así como hay mucha gente responsable haciendo su parte para salir del atolladero, también hay mucho inconsciente que está haciendo todo lo posible para no salir de esto en mucho tiempo; basta con ver el tema reciente de los 44 argentinos que salieron de Cancún con prueba en mano de Covid con resultado de negativo, y al llegar a Argentina, les aplican la prueba y todos salen positivos; eso nos deja ante los ojos del mundo como corruptos en caso de resultar responsables, porque la agencia de viajes de la tierra de los ches se encargó de todo y fue la que contrató al laboratorio que efectuó las pruebas, y no sólo estaba errado el resultado, sino que en la dirección emitida en la hoja no se encuentra dicho laboratorio, o sea un mundo de mentiras.

En verdad, dice uno, ¿tanto se ha perdido el valor de la vida, el sentido humano y la responsabilidad?, ¿a cuánta gente que iba en el avión pudieron haber contagiado estos muchachos por la miserable acción de unos cuantos? No es posible que sigan sucediendo estás cosas, porque puedes creer que falle el resultado de una persona, dos o tres, pero de 44, simplemente es inadmisible.

Ojalá que se llegue al fondo y los responsables tengan castigos severos y que sea una llamada de atención para

todos aquellos que se prestan a este tipo de fechorías, pero qué te puedes esperar, basta con ver el extenso número de casos donde están vacunando en el centro del país y diciendo que la vacuna la consiguió un candidato de Morena

y en otros casos de mayor cinismo otorgando un volante con la publicidad del candidato. Dirán lo que quieran, pero hacer política con los programas sociales es CORRUPCIÓN, y no estoy diciendo que no se hacia, porque son las reglas no escritas de la política: el que está en el poder lo ejerce a su conveniencia, pero a veces resulta que quien más se golpea el pecho es el más pecador; no vale que jueguen así con la salud de la gente.

Se supone que para estas fechas ya estarían vacunados todos los de la tercera edad, y ahora resulta que será hasta

mediados de abril; simplemente las cuentas son claras, abril y mayo son los últimos meses antes de las elecciones, y van a aplicar todo el poder a través del puente de las vacunas para persuadir el voto; qué poca vergüenza. Pero mientras ya le dimos una vuelta más al sol, y después de un año nos seguimos preguntando: ¿hasta cuándo van a voltear a ver y apoyar a los sectores del entretenimiento, de la cultura y las artes?, ¿acaso no pasa por sus mentes la necesidad que están sufriendo los artistas? Seguro se acuerdan en campaña, masinó.