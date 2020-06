“Hay una investigación en curso; en Progreso no habrán abusos de autoridad”: alcalde de Progreso

PROGRESO.- Luego de que en distintos medios informativos se ha dado cuenta de una solicitud de informes detallados sobre presuntos hechos que se imputan a elementos policiacos en Progreso, el Presidente Municipal, Julián Zacarías Curi. señaló: “Siempre estaremos dispuestos a atender las solicitudes y a resolver las inquietudes de los ciudadanos. Está en curso una investigación para que se deslinden responsabilidades y se conozca la verdad. No ha habido denuncia o querella alguna, sólo versiones difundidas en redes sociales.”

“Con el firme objetivo de que se esclarezcan los hechos a los que se refieren esas versiones, se deslinden responsabilidades y se conozca la verdad, informo que no se ha recibido notificación alguna por parte de la Fiscalía General del Estado de Yucatán o solicitud de información de organismos autónomos, como la Comisión de Derechos Humanos de la entidad. No ha habido denuncia o querella alguna, sólo versiones difundidas en redes sociales”, aseveró el edil porteño.

“Las autoridades del H. Ayuntamiento de Progreso, que tengo el honor de encabezar, están realizando, desde que se tuvo conocimiento de este caso, una ardua, intensa labor de investigación, siguiendo siempre los procedimientos que marcan las normas; en todo momento he estado al pendiente de los avances de esta investigación, aún en curso, supervisando que se respeten y salvaguarden los derechos de los presuntos involucrados.”

“El H. Ayuntamiento de Progreso, en congruencia con su política de puertas abiertas y rendición de cuentas, está a la completa disposición de compartir la información que se recabe de este caso con los tres órdenes del gobierno estatal así como con los organismos autónomos que así lo soliciten y requieran. Un servidor, en lo particular, es el mayor interesado de que, en este caso, se conozca la verdad.”

“Por esa razón, reitero la disposición a compartir la información que arrojado la investigación que, como ya señalé, se está realizando con profesionalismo y objetividad.”

“Por este medio hago de nuevo énfasis en que, desde el inicio de mi administración, he dado la instrucción de no tolerar acto alguno que vaya en contra de lo que dicte las leyes y de respetar los derechos humanos; he dado puntual seguimiento a que esta instrucción sea cumplida. Los progreseños son testigos de esto.”

“En Progreso no se tolerarán abusos de autoridad, así como tampoco versiones que manchen el desempeño de quienes aquí trabajamos, esforzándonos día con día en construir una ciudad más justa y ordenada”, concluyó.