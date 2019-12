Marco Moreno/Mérida

Las miradas de millones de aficionados al futbol estarán puestas hoy en el duelo que protagonizarán los Monarcas Morelia y las Águilas del América en el estadio “Morelos”, correspondiente al juego de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2019 de la Liga Mx, debido al gran desempeño que mostraron en los cuartos de final.

En el Estado, este duelo tiene un ingrediente especial: el enfrentamiento que tendrán los futbolistas yucatecos Miguel Ángel Sansores y Henry Martín Mex, ambos fundamentales para que sus respectivos clubes hayan avanzado a la instancia de los cuatro mejores.

Sansores, quien lleva cinco años continuos en el primer equipo defendiendo los colores del Morelia, aseguró que se encuentra listo para enfrentar a alguien de su mismo Estado, y dejó en claro que él y los demás integrantes del cuadro purépecha saldrán con todo en busca del pase a la final.

“Llevo doce años aquí, en el club. Debuté el 14 de abril de 2010. Jugué en fuerzas inferiores y en 2014 me consolidé en el primer equipo. Poco a poco he tenido mayor participación y agradezco la confianza que me han dado los diferentes técnicos”, comentó vía telefónica.

Agregó que lo pone contento ver que otros futbolistas de Yucatán logren cumplir su sueño de jugar en la primera división del futbol mexicano. Sobre Henry, indicó que nunca ha compartido equipo con él, pero conoce el potencial que posee.

“Nunca jugué con él, aunque conozco todo lo que hizo con Club Soccer, en Mérida. Me alegra que se dé la oportunidad de enfrentarnos en las semifinales, le deseo suerte y que gane el mejor”, apuntó el ariete de 28 años de edad.

Llegar a la final del futbol mexicano es el máximo sueño de Sansores, por lo que dijo que dará todo en el campo este día y el domingo, cuando será el juego de vuelta.

“La meta es llegar a la final y qué mejor manera de lograrlo venciendo a uno de los grandes, como lo es el América”, apuntó el ariete yucateco.