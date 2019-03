Luis Fuente/MÉRIDA

El grado de intoxicación etílica que tenía no le permitió a Gabriel Jesús H. C., de 62 años de edad, ver una alcantarilla rota ubicada en la calle 65 entre 56 y 56A del Centro Histórico de Mérida, y al caer al interior resultó con una herida de 10 centímetros en el muslo derecho, pero no quiso ser trasladado a un hospital y se retiró caminando.

Los hechos sucedieron poco después de las 19:00 horas, cuando este sexagenario en completo estado de ebriedad caminaba sobre la acera de la calle 65 entre 56 y 56A del Centro y de pronto su pierna derecha cayó al interior de la alcantarilla rota.

Testigos del accidente avisaron de lo sucedido a agentes de la Policía Municipal de Mérida (PMM), quienes sacaron la pierna del sexagenario del agujero y al ver que estaba sangrando solicitaron a paramédicos de la propia corporación.

Gabriel Jesús resultó con una herida lacerante de 10 centímetros de longitud en el muslo derecho y luego de recibir los primeros auxilios se negó a ser llevado a un hospital, por lo que se retiró caminando.