Agradecen policías a Vila por becas universitarias para sus hijos

Redacción/MÉRIDA

Policías yucatecos consideraron ampliamente beneficioso el apoyo que el Gobernador Mauricio Vila Dosal, en conjunto con instituciones educativas, les brinda para que sus hijos cuenten con becas del 100% para estudiar en universidades públicas y privadas, pues no sólo significa un alivio a su economía sino también una ventana de oportunidades para mejorar las condiciones de vida de sus familias.



Con este beneficio, los policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se sienten apoyados para ofrecer mejores oportunidades a sus familias, ya que algunos de sus hijos iban a ver truncados sus sueños de estudiar una carrera profesional, pues no les alcanzaría para pagar sus colegiaturas y solventar los gastos que implica tenerlos cursando la educación superior.



Además de las becas, el Gobernador también dispuso de un apoyo económico por 2 mil 600 pesos bimestrales a los hijos de los agentes que estudien la universidad, para que puedan cubrir sus necesidades de alimentación, transporte y compra de material escolar, entre otros.

Los beneficiarios



Al respecto, Daniel García Pech, elemento de la Policía Turística desde hace 18 años, mencionó que es la primera vez que es testigo de un apoyo de este tipo, el cual señala como un gran beneficio para su economía.



"La colegiatura comúnmente es una preocupación para nosotros como padres, sobre todo ver cómo le hacemos para completar el dinero cada mes. Con este apoyo uno queda más tranquilo, pues estas becas son un apoyo muy importante, así les garantizamos la educación a nuestros hijos", comentó el agente, quien es padre de una joven que estudia Enfermería en el Centro Educativo Siglo XXI.



El elemento de la SSP explicó que gran parte de los recursos que reúne junto con su esposa estaban destinados al pago de la colegiatura, materiales, uniformes, entre otros elementos que su hija necesita, los cuales ya preocupaban a la familia, pero hoy, con este apoyo, ya podrán estar más tranquilos.



Y es que Daniel tiene otro hijo que actualmente está en preparatoria y se encamina rumbo a estudiar una Licenciatura, por lo que esta beca llega en un buen momento, ya que, en un futuro cercano, su hijo podría ser beneficiado también y él, como padre de familia, podrá estar tranquilo con saber que sus dos hijos estudian la universidad.



"Al final, lo que queremos es que nuestros hijos tengan una mejor preparación para la sociedad y para su futuro. Estoy muy agradecido con el señor Gobernador por estos beneficios que nos brinda como trabajadores del Estado", puntualizó.



Así como él, Yolanda Rosario Pacheco Solís, policía desde hace 15 años en la Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial (Umipol), es también una más de las personas beneficiadas, pues su hija quería estudiar en una escuela particular, pero antes de las becas, era una oportunidad que no podía costearle.



"Me parece que es un apoyo muy importante el que está dando el Gobernador Mauricio Vila, así como las universidades que se sumaron, porque en el caso de mi hija, de no ser por este apoyo, no iba a poder estudiar en una universidad privada", señaló.



Incluso, narró que su hija había propuesto no estudiar este año y comenzar a trabajar, con el fin de ahorrar y pagar parte de sus estudios y, hoy en día con la beca, está viendo todas las opciones que hay en las diversas instituciones particulares, pues ya cuenta con alternativas para elegir.



Para Yolanda Rosario esta beca significa un gran respiro económico, ya que además tiene otro hijo que estudia la secundaria y a la par tiene la responsabilidad de los pagos mensuales de su casa. "Se me abrieron las puertas, creía que no se iba a poder dar este paso con mi hija, pero comprobamos que el Gobernador tiene la intención de apoyarnos", añadió.

Vivienda

Cabe señalar que además del apoyo a los hijos de los policías, en Yucatán se están haciendo todos los esfuerzos para dignificar, a través del salario, la labor policiaca, además que se trabaja en un programa junto con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), enfocado en que los cuerpos policiacos puedan acceder a una vivienda digna en un crédito que puedan cubrir.