En Yucatán, al corte del 26 de marzo se tiene un total de mil 883 casos de hipertensión arterial (829 hombres y mil 54 mujeres), un aumento de cuatro por ciento respecto al mismo corte en 2021, que fue de mil 810.

Al concluir 2021 el registro fue de ocho mil 505, que comparado con los siete mil 180 diagnosticados en 2020, representó un incremento de 18.4 por ciento.

Cabe mencionar que durante la pandemia del Covid-19, más de tres mil 200 personas de los más de seis mil 900 fallecidos presentaron hipertensión como comorbilidad asociada.

“La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, caracterizada por elevación de los niveles de presión sanguínea en las arterias. En nueve de cada diez casos no se conoce su causa, pero en su origen existe un componente genético muy importante”, explicó Jacinto Herrera León, especialista en Medicina Interna.

Agregó que “esta enfermedad en la mayoría de las veces, no causa síntomas sobre todo, en etapas tempranas. Pueden pasar hasta diez años para que una persona sea diagnosticada. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres en edades jóvenes, lo cual se equipara después de la menopausia en las mujeres”. Además, es más frecuente en la etnia negra que en la blanca, detalló el también colaborador de El Poder de la Pluma.

Daños por la hipertensión arterial

Expuso que el aumento sostenido de la presión arterial causa daño en varios órganos del cuerpo (riñones, cerebro, corazón), siendo una de las principales causas de muerte entre la población yucateca. De acuerdo con estadísticas del Inegi, dos de cada diez adultos en México padece hipertensión arterial, la cual se presenta en mayor prevalencia en las mujeres en un 26.1 por ciento, sobre todo en edades de 70 a 79 años.

Las estadísticas también revelan que solamente el 60 por ciento de la población con hipertensión arterial tiene conocimiento previo de que la padece, por lo tanto cuatro de cada diez personas fue diagnosticada en nuestro país, y cabe mencionar que siete de cada diez mujeres, es decir el 70.5 por ciento y cinco de cada 10 hombres, es decir el 48.56 por ciento, tenía diagnóstico de hipertensión previo.

¿Cómo prevenir la hipertensión arterial?

“Es posible prevenir la aparición de la hipertensión arterial atacando los factores de riesgo. Hacer ejercicio al menos 30 minutos/día (cuatro veces por semana), dieta alta en vegetales y carnes blancas, baja en azúcares refinados, evitar el consumo excesivo de sal, no debe añadirse sal a la comida servida, mantener el peso adecuado, no fumar y no ingerir alcohol en exceso”, recomendó Herrera León.

El también especialista en Reumatología afirmó que la hipertensión puede prevenirse desde la infancia mediante la enseñanza a los niños de un estilo de vida saludable. “La alimentación saludable favorece en niños y adolescentes un crecimiento y desarrollo adecuado, y en los adultos les permite conservar o alcanzar un peso acorde con la estatura y prevenir el desarrollo de enfermedades.

La hipertensión arterial, si no se trata a tiempo, puede desencadenar complicaciones severas como un infarto de miocardio, una hemorragia o trombosis cerebral”, concluyó.