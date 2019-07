Novedades Yucatán/MÉRIDA

Este jueves, de forma inesperada y sin motivos conocidos, la joven promesa del boxeo yucateco, Iván "Sonrics" Ramírez, se quitó la vida en su vivienda ubicada en la colonia Morelos Oriente.

Eran las primeras horas del día cuando se tuvo la noticia de que quien era considerado como el próximo campeón yucateco del mundo, había "tomado la puerta falsa" sin que hayan trascendido sus motivos.

No se le conocían problemas personales de gravedad y recientemente se había coronado como el campeón minimosca de las Federaciones de Comisiones de Box de la República Mexicana AC. (Fecombox).

En abril pasado, Novedades Yucatán publicó una entrevista realizada por Henry Chablé cuyos fragmentos reproducimos para recordar la breve pero exitosa carrera de este joven, quien este viernes será despedido por familiares y amigos en el cementerio Xoclán. Aquí el texto:

"El boxeo lo alejó del vandalismo; ahora sueña con ser campeón mundial"

El camino hacia el éxito no es fácil, para poder llegar se requiere de trabajo, esfuerzo, constancia, dedicación, entre otras cualidades. Eso lo sabe muy bien el pugilista Iván “Sonrics” Ramírez, quien a pesar de su corta edad ha tenido una vida llena de sacrificios y trabaja en busca del anhelado sueño de ser campeón del mundo.

Iván Ramírez es el protagonista de una de esas historias de superación, que deja en claro que no hay imposibles. Y es que “Sonrics” vio en el boxeo una escapatoria a sus problemas de vandalismo, en los que estuvo involucrado desde a temprana edad.

A sus 12 años fue cuando tuvo el primer contacto con el deporte de los puños, a través de uno de sus amigos que lo invitó a incorporarse a un gimnasio, luego de verlo pelearse en pleitos callejeros. Desde eso han pasado 10 años en los que ha aprendido a librar diferentes obstáculos.

“Desde pequeño me gusta entrarle duro a los golpes. Puedo decir que el box y el nacimiento de mi hija Reina Sofía, (hoy) de tres años, me ayudaron a cambiar mi vida. Ahora ya no frecuento a los que fueron mis malas compañías”, comentó.

(Fotos de Daniel Sandoval)

Camino difícil

Sin duda, “Sonrics” vive una vida de sacrificios, ya que además de ser una de las mayores promesas del pugilismo yucateco, también cumple en el ámbito laboral, donde se desempeña como recolector de basura.

“Durante el día me dedico a estar con la familia, entrenar y trabajar. Llego al gimnasio a las cuatro de la tarde y acabando, alrededor de las seis, me voy a mi trabajo donde entro a las siete de la noche y salgo a las cuatro o cinco de la mañana. Después me voy a mi casa a descansar”, dijo.

"Siempre lo he dicho: mi hija Reina Sofía es mi mayor motivación y por ella voy a luchar hasta llegar a ser campeón mundial" Iván Ramírez, pugilista

Una dupla ganadora

El mánager Abraham Falcón, del gimnasio Balukas Team, es una de las personas que ayudaron a que “Sonrics” pudiera revertir su camino.

“Agarré a Iván luego de que él estuviera casi dos años como inactivo. Hemos hecho un buen equipo, y poco a poco lo vamos demostrando”, explicó el apodado “Baloo”, quien agredeció el apoyo que le ha brindado Eyder Coral Sabido, parte importante del gimnasio ubicado en el centro de Mérida.

(Con texto de Henry Chablé)