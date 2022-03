Homenaje a Manzanero con mariachi, Miriam Solís y Juan Pablo Manzanero

El Palacio de la Música será testigo de un magno homenaje a la memoria del fecundo compositor yucateco Armando Manzanero, cuyas bellas canciones cobrarán vida en la emotiva voz de la cantante tapatía Miriam Solís y de su hijo Juan Pablo Manzanero, acompañados por un mariachi monumental, piano, violonchelo y percusiones. Los boletos ya están a la venta.

La iniciativa del evento es del promotor musical Edgar Fernando Cruz Sánchez, quien durante 25 años fue director y productor de los programas de radio y televisión del maestro Manzanero. Edgar ya vive en Mérida y me invitó a ser director artístico de este proyecto porque conozco la formación musical de la cantante Miriam Solís, a quien mi entrañable amigo Manzanero le produjo el disco que será presentado esa noche, y por la admiración y cariño que siempre he sentido por el compositor, pianista y cantante Juan Pablo Manzanero.

En esta producción musical denominada “Feria de amor”, destacan dos temas en los que el maestro Manzanero canta a dúo con Miriam. Uno de ellos, Cuando aprenda llorar, escrito especialmente en el género de bolero ranchero para la cantante Miriam Solís, quien con este concierto inicia la promoción del disco por varias ciudades de nuestro país y del extranjero.

El programa del concierto-homenaje incluirá los siguientes temas: Todavía, No ha pasado nada, Feria de amor, Como yo te amé, Que te vaya bien, Huele peligro, No existen límites, Basta, Yo sé que volverás, Me vuelves loca, Cuando aprenda a llorar, Te extraño, El ciego, Ni en defensa propia y otras más.

El Mariachi Mérida Linda, integrado por 14 músicos lectores bajo la dirección de Gaspar Tiburcio, interpretará los arreglos originales elaborados por el propio Manzanero e incluirá algunos otros temas como el emblemático Aires del Mayab, de Pepe Domínguez y Carlos Duarte Moreno, que desde 1939 forma parte del repertorio nacionalista de los mariachis mexicanos. Se contará con la presencia de la viuda del maestro Manzanero, los hijos del compositor y los titulares de la Secretaría de la Cultura y las Artes, y el Palacio de la Música.

La cantante Miriam Solís nació en Guadalajara, Jalisco. A los dieciséis años se integró como voz solista de la agrupación Estampas de México. Ganó dos veces el Festival de la Canción en las categorías de intérprete y composición. Protagonizó los musicales Ada, Hairspray y Bomba, con dirección de Juan Manuel Bernal, Memo Méndez Guiú y Manolo Caro. En 2011 viajó a España y a Los Ángeles, California, para promover su disco “No Renunciaré”. En 2012 formó parte del coro de Godspell, con Enrique Guzmán, en el Auditorio Nacional. En Brasil conoció al maestro Armando Manzanero, quien le propuso la producción de un disco con mariachi. De 2017 a 2019 grabó con dirección y arreglos de Manzanero el disco“Feria de Amor” que sale al mercado con el sello de Universal Music México.

*Investigador emérito de la ESAY.