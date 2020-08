Horarios escalonados "oxigena" el Centro de Mérida

MÉRIDA, Yucatán.- Fue evidente el desahogo de aglomeraciones en los paraderos ubicados en diversos puntos de la ciudad durante estos días de “prueba” con la implementación de los horarios escalonados, lo que representa una forma de evitar contagios, principal objetivo de implementar la medida, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Michel Salum Francis.

“He tenido conversaciones con los transportistas en donde celebran que no haya tanto amontonamiento en los paraderos en estos dos días que era lo que se buscaba, por lo que al ser el lunes obligatorio va evitar menos contagios”, señaló.

Precisó que se va “caminando bien” ya que las personas ahora pueden ir con la confianza al centro sin tener el temor de ser contagiados al haber tanto amontonamiento, por lo que serán unos días de mejoras para todas.

“Lo importante y lo que más necesitamos es que la gente no se contagie, por lo que de si no se da esta situación poco a poco se va reactivando; en definitiva sí sabemos y estamos consientes de que para que todo se normalice llevará tiempo porque no va ser fácil adaptarse a tantos cambios, pero teníamos que empezar”, indicó.

Lo que queremos es seguir evitando el desempleo, que vemos que no baja, porque mientras la gente siga con el miedo a salir, la actividad económica no va aumentar. Se calcula que se han perdido más de 80 mil empleos debido a la presencia de este virus en el Estado.

“Lo que buscamos es que las personas tengan la seguridad de que no habrá contagios en los recorridos que tengan que hacer, así como en los negocios que implementaron medidas de higiene como parte de la nueva normalidad”, indicó.

El también presidente de la Cámara de Comercio de Mérida comentó que en estos momentos también se trabaja con el Gobierno del Estado el plan de reactivación, en la búsqueda de que la mayor parte de negocios puedan incluirse, ya que muchos ya no tienen mucha “batería y oxígeno” para continuar.

El lunes 24 se harán obligatarios estos horarios: el sector de la construcción será de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, mientras que el sector industrial funcionará de 9:00 de la mañana a 7:00 de la tarde.

Por su parte, los servicios profesionales y el sector gubernamental laborarán de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, los comercios del Centro de Mérida abrirán sus puertas a las 10:00 de la mañana y las cerrarán a las 7:00 de la tarde.

Usuarios y empleados perciben beneficios con el cambio

Al vencer ayer la fase de prueba con el horario escalonado para la entrada de los trabajadores a los comercios y empresas, como una medida para reducir el riesgo de contagio de Covid-19, las aglomeraciones de personas en los paraderos de camiones y combis se redujo de forma considerable en el Centro Histórico de la ciudad.

Lo anterior fue percibido también por las personas que trabajan en los negocios ubicados fuera del Centro, quienes ayer no tuvieron que esperar tanto tiempo para acudir a otras zonas de la ciudad, como el norte, poniente y oriente, lo que ayudó a descongestionar el tránsito.

La medida del ingreso por horarios escalonados a los trabajos forma parte de un acuerdo entre el Gobierno del Estado y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para combatir la pandemia y que los usuarios se sientan más seguros sin tantos amontonamientos en las “horas pico”.

La fase de prueba para que empresas y empleados se adaptaran inició el pasado miércoles y venció ayer. A partir del lunes esos horarios serán obligatorios.

Usuarios del transporte comentaron que la medida dio sus resultados sobre todo en las rutas que tenían mayor demanda, como las del norte de la ciudad, donde desde temprana hora se formaban largas filas en los paraderos.

“De este modo ya no esperamos tanto tiempo en los paraderos, venimos, nos quedamos unos minutos en la fila del camión o combi y podemos trasladarnos a nuestro trabajo sin mayores problemas, creo que esto si ayudará a reducir un poco los contagios”, consideró Fernando Aké, trabaja en una tienda de electrónica al poniente de la ciudad.