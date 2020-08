MÉRIDA.- Severas críticas ha recibido a lo largo del día el hotel City Express Mérida, al darse a conocer que liquidó a un empleado con capacidades especiales entregándole un cheque por 62 pesos, y luego de hacerle dar varias vueltas que implicaron un gasto mayor al dinero que recibió.

El caso fue dado a conocer por la actriz Conchi León, colaboradora de Novedades Yucatán, quien explicó que el afectado es su hermano, quien padece retraso mental, y que recibe atención en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), de donde los mandan a “empresas amigables” para poder desarrollar algún tipo de labor, y él fue turnado a dicho hotel.

Señaló Conchi León que su hermano fue despedido antes de que iniciara la pandemia, y hace pocos días le avisaron que podía pasar por su liquidación.

“Fue el lunes pasado, pero le dijeron que regresara el miércoles. Regresó, pero no estaba el que paga. Le dijeron que regresara el viernes, regresó. Cada vuelta le costó $35.00. Dio tres vueltas para recibir una flamante liquidación de 62 pesos. Él gastó 105 para ir por el flamante cheque”.

Agregó que “me molesta un chi... no sólo por su problema. Me molesta porque lo exponen a salir en medio de la pandemia, no sólo una, tres veces, me molesta que gastó más de lo que recibió, me molesta la insensibilidad de no decirle cuánto le iban a dar y así no gastar ni exponerse”.

La publicación se ha compartido y difundido a través de redes sociales, y hasta este momento el hotel City Express Mérida no ha emitido una postura al respecto.