Hoteleros piden ampliar horarios de restaurantes y centros de entretenimiento

MÉRIDA, Yucatán.- Por la conclusión de las vacaciones de verano, el sector empresarial pide que se amplíe el horario de actividades comerciales, que el límite sea la una de la mañana, con el objetivo de que continúe la recuperación económica en el mercado local, afirmó el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán (AMHY), Juan José Martín Pacheco.

“Quiero aprovechar una vez más para solicitar al Gobierno del Estado que se dé el cambio de horario sobre la restricción que tenemos hoy, pedimos que los restaurantes abran hora y media más”, fue la solicitud del empresario hotelero.

Explicó que debido al término de este periodo vacacional los yucatecos podrán seguir reactivando sectores como el restaurantero, pero debido a los horarios laborales muchos terminan a las 21:00 horas, por lo que se limita a realizar actividades en familia, principalmente durante el fin de semana.

“Los yucatecos al fin de su jornada de trabajo y los fines de semana pueden caminar por el paseo de Montejo, al tener un clima que muchas veces favorece esto, o en el Centro Histórico, también poder cenar, escuchar música, pero esto no se puede en estos momentos debido a la restricción vehicular”, añadió.

El beneficio de la ampliación del horario que ellos proponen favorecería no solo a los yucatecos, sino también a los empleados de los comercios, “parece que se pide mucho, pero económicamente son números elevados que nos permitirían hacer una promoción más agresiva de la entidad”, aseguró.

“Mucha gente dejó de venir en la temporada de verano por el tema del horario, si me voy a quedar para dormir e irme al día siguiente mejor me quedo en otro lado, si voy a Mérida y no puedo salir a cenar, mejor me voy a Campeche o Quintana Roo, tenemos bases para pedir esta modificación en el horario”, precisó.

Esta situación también permitirá que se consoliden proyectos como la apertura de restaurantes y hoteles, y por consiguiente se dé una mayor generación de empleos que no se distinguen como una sola persona, sino como un núcleo familiar que también necesita una mayor economía, concluyó el líder de la AMHY.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Ya dieron calcas para que restaurantes puedan trasladar a sus trabajadores

Empresarios de Yucatán ven cercano el regreso al semáforo epidemiológico amarillo

Respaldan empresarios ampliación de horario en restaurantes