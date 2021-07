MÉRIDA, Yuc.- La Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas en Yucatán hizo un llamado al sector hotelero local a disminuir las tarifas de hospedaje y mejorar los servicios, toda vez que vislumbra una difícil temporada de vacaciones de verano 2021 porque en la mayoría de los hoteles no se cuentan con reservaciones garantizadas.

La integrante de la Asociación y empresaria del sector hotelero, Olivia Guzmán Durán, dejó en claro: “yo creo que como empresarios yucatecos tenemos que bajar costos, las tarifas y aumentar los servicios, eso es lo que hay que hacer, no estamos en tiempos de aumentar las tarifas ni de disminuir servicios, es al contrario, tenemos que bajar las tarifas y ofrecer una mayor cantidad de beneficios al huésped, porque esto es una guerra, pero no una guerra sucia sino una guerra que tenemos de precios en Yucatán”.

Guzmán Durán analizó que en otros estados del país los hoteles mantienen sus tarifas como si no se atravesara por una temporada de pandemia.

Guerra deshonesta en el rubro

“He tenido la oportunidad de viajar por diferentes lugares del país y yo me sorprendo cuando llego a un Estado y veo las tarifas iguales a las de los tiempos en que no había contingencia sanitaria, o como si no hubiéramos pasado por ese trago amargo el año 2020 y lo que va de 2021, y aquí en Yucatán es una guerra muy fuerte y algunas veces la considero poco honesta”.

Olivia Guzmán agregó que la temporada de vacaciones de verano que inició este jueves se vislumbra complicada para el sector del turismo porque a diferencia de otros años, ahora no tienen reservaciones de hospedaje garantizadas.

“Yo creo que lo que viene no será de mucho beneficio para los empresarios que nos dedicamos al turismo porque la gente aún tiene temor de salir, en el caso de mi empresa no tengo lo que en otros años hemos registrado como reservaciones confirmadas, la recuperación económica del turismo es lenta, hay turismo pero somos muchísimos hoteles formales y los que ofrecen hospedaje vía electrónica, y la verdad es que no vemos que esta temporada vaya a ser productiva para los turisteros”, dijo Guzmán Durán.

