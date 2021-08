Mérida.- El huracán "Grace" de categoría 1 tocó tierra justo al sur de Tulum, Quintana Roo, alrededor de las 4:45 horas de la madrugada con vientos máximos sostenidos de 130 km/h (80 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Hurricane #Grace Advisory 24A: Grace Moving Inland Over the Yucatan Peninsula. Strong Winds and Heavy Rain Will Continue There Today. https://t.co/VqHn0u1vgc