Viaja gratis en el Ie-Tram desde este sábado 30 de diciembre y hasta el 7 de enero

MÉRIDA, Yuc.- Este sábado 30 de diciembre arranca operaciones la ruta Mejorada-La Plancha-Kanasín del sistema de transporte eléctrico Ie-Tram, cuyo costo de pasaje será gratuito a partir de este sábado 30 de diciembre y hasta el domingo 7 de enero del 2024.

Dicho transporte inicia el servicio con 6 a 7 unidades en horario de lunes a domingo, de 5:00 am a 11:00 pm.

La ruta Mejorada-La Plancha Kanasín conectará con las rutas Circuito Metropolitano (paradero Oriente I y II), Circuito Periférico (paradero Héroes y Kanasín).

Conexión con el Tren Maya

Hay que recordar que el pasado viernes 15 de diciembre entró en operaciones la ruta Paseo 60-La Plancha-Teya del Ie-Tram, la cual conecta con la estación Teya del Tren Maya.

Dicha ruta tiene una frecuencia acorde con la demanda del Tren Maya y funciona con 5 unidades en horarios de lunes a domingo, a las 7:35 am, 7:50 am, 8:05 am, 8:20 am, 12:05 pm, 12:20 pm, 12:35 pm y 12:50 pm.

Dicha ruta conectará con las rutas del “Va y Ven" Aeropuerto, 70 Komchén Express, 71 Francisco de Montejo, 72 Las Américas, 73 Las Américas, 74 Las Américas, Circuito Metropolitano (paradero Oriente I y II) y Circuito Periférico (paradero Quetzalcóatl).

Sistema de pago

El costo del Ie-Tram es de 45 pesos para turistas; 14, tarifa general; 5, estudiantes y adultos mayores; mientras que las personas con discapacidad pueden subir sin costo.

Las taquillas están ubicadas en el Paseo 60, La Plancha y estación Teya. El pago se realizará a través de la tarjeta “Va y Ven”.

Salidas

Las salidas desde la Plancha son de lunes a domingo en horarios de 7:35 am, 7:50 am, 8:05 am, 8:20 am, 12:05 pm, 12:20 pm, 12:35 pm y 12:35 pm.

Mientras que en Paseo 60 son a las 7:45 am, 8:00 am, 8:15 am, 8:30 am, 12:15 pm, 12:30 pm, 12:45 pm y 1:00 pm de lunes a domingo.