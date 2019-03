La igualdad también es un asunto de hombres: consúl general de EU en Mérida

Israel Cárdenas/Mérida

La lucha por la igualdad de género no solo puede ser un tema de mujeres sino que se tiene que involucrar a los hombres, declaró la cónsul general de Estados Unidos en Mérida, Courtney Beale, al conmemorar ayer el Día Internacional de la Mujer.

La diplomática dictó la conferencia “Empoderamiento de la mujer, un ejemplo en diplomacia”, acto organizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado y al que asistió la secretaria general de gobierno, María Dolores Fritz Sierra, y mujeres líderes de diversos sectores, como el jurídico.

“Igualdad de género no solo puede ser una lucha, un movimiento de mujeres, tenemos que involucrar a todos los hombres que apoyen el mismo para nosotras. Para mí fue importante venir aquí, estar con ustedes hoy (ayer) para reconocer el servicio y compromiso del Poder Judicial, ustedes tienen un papel clave en el progreso de igualdad de género en el Estado porque su visión es justicia para todos, para hombres y mujeres en sus oficinas y en sus casas”, expuso.

“Aquí es la visión de todos los que laboran en el Poder Judicial; yo considero que las mujeres lo pueden ver desde una perspectiva diferente, identificando donde no hay igualdad y sumando fuerzas para cambiarla”, dijo.

Ante magistrados del Poder Judicial, Courtney Beale relató cómo ha sido el desarrollo de su carrera diplomática en Estados Unidos desde 2003, siendo representante en países como India, Colombia, Pakistán y México, hasta llegar en 2015 al Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, durante la administración del entonces presidente Barack Obama.

“Había más hombres que mujeres en esa oficina, cuando me ofrecieron el cargo estaba nerviosa, no por el trabajo, sabía que lo podía hacer bien, pero porque tenía un hijo de dos años y no sabía si podría equilibrar el trabajo con mis responsabilidades de la familia, pero me especificaron que el presidente Obama quería traer a más mujeres calificadas dentro de la Casa Blanca y el Consejo Nacional de Seguridad, y los líderes estaban comprometidos a crear condiciones de flexibilidad en la oficina para que todos y todas podrían contribuir”, indicó.

“Trabajé muchísimo en estos dos años en la Casa Blanca, noches y fines de semana, pero cuando necesitaba salir para reuniones en la escuela de mi hijo o de otros temas de mi familia no había ningún problema, me dieron la flexibilidad para ser mamá y diplomática, y de hecho tuve otro bebé en 2016 mientras estaba trabajando en la Casa Blanca, y me apoyaron a tomar los tres meses de licencia de maternidad, fue una experiencia única en mi vida y agradezco mucho todo el apoyo del presidente para hacerlo posible”.