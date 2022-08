Impartirán taller a mujeres yucatecas para la protección de sus datos

Los programas a favor de la mujer en Yucatán ahora se refuerzan en materia de protección de sus datos personales a través de un “blindaje”, ayer la comisionada presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip), María Gilda Segovia Chab, dio a conocer el lanzamiento de un taller para informar de este nuevo mecanismo al sector femenil del Estado.

“Estamos aplicando un taller relacionado con la protección de datos personales de las mujeres, por ley se debe capacitar a las mujeres en el tema de cómo cancelar un dato personal, esto tiene que ver con la violencia que sufren las mujeres, por ejemplo: las instituciones crediticias que empiezan a acosar con llamadas, te hostigan, cuando se comparten los datos personales de una institución a otra, entonces también estamos enseñando cómo hacer valer el aviso de privacidad”, dijo Segovia Chab.

En este sentido, la funcionaria manifestó la importancia de que las mujeres en el Estado conozcan las implicaciones de sus derechos al acceso a la información pública, la cancelación de sus datos, y a la oposición o rectificación de los datos personales.

“Así como hacemos una solicitud de acceso a la información, en el tema de datos personales podemos hacer una solicitud en esta materia, por ejemplo: tengo mi expediente en el IMSS y no me lo quieren dar, entonces a través de una solicitud de acceso a datos personales pido que me den mis datos personales, es decir, ese expediente que me pertenece y me lo tienen que dar.

También puedo solicitar la cancelación, también oponerme a que se publiquen mis datos”. En este contexto, la presidenta del Inaip explicó que en materia de datos personales el Inaip tiene facultades de atender asuntos relacionados con dependencias estatales, y que para el caso de datos personales relacionados con instituciones bancarias, los asuntos son abordados por la dependencia a nivel federal.

“El Inaip es competente para instituciones públicas estatales; cuando entra una institución privada como un banco, institución crediticia o cualquier otro organismo con razón federal entonces el órgano garante competente es el nacional, sin embargo, desde el Inaip Yucatán asesoramos a las personas para que puedan ejercer estos derechos.

Somos órgano garante en materia de datos personales porque buscamos que se garantice esto”, dijo Segovia Chab.