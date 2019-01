José Salazar/MÉRIDA

De los rayos X a la tomografía por emisión de positrones (PET) actualmente, la radiología tiene una gran importancia para la salud, ya sea en sus vertientes diagnóstica o intervencionista, destacó Flor Alina Tanoira Díaz, presidenta del Colegio de Radiología e Imagen de Yucatán, A.C.

Entrevistada luego de la ceremonia en donde rindió protesta al frente del colegio para el período 2019-2021, la doctora Tanoira enfatizó en la importancia de que los pacientes acudan con profesionales en Radiología debidamente certificados.

“Un radiólogo estudia 6 años de medicina posteriormente presentar el examen de residencias médicas (Enarm) para realizar la especialidad en un hospital de tercer nivel o de especialidades durante tres o cuatro años y ahora, se cuenta con subespecialidades que implican dos años más de estudio si se desea cursarlas. Además, los radiólogos deben certificarse cada cinco años ante el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen A.C.”, detalló la especialista en Radiología Oncológica.

La doctora Tanoira dijo que es necesaria la educación médica continua en esta especialidad.

“La radiología va de la mano de la tecnología, surgen nuevas modalidades de diagnóstico más precisas. La labor del colegio es apoyar a los miembros para que se actualicen y certifiquen, dándole a los pacientes la mejor atención posible con calidad y calidez”, expuso.

Recordó que en Yucatán ejercen la especialidad poco más de 150 radiólogos de los cuales 114 se encuentran afiliados al colegio que ahora preside.

“Lo que nos hace falta y ha estado llegando poco a poco, son los radiólogos con subespecialidad, porque la radiología se ha diversificado, ahora no solo vemos placas de Rayos X sino que hay tomografía, resonancia magnética, ultrasonido. Ya hay radiólogos intervencionistas, radiólogos oncólogos, especialistas en sistema músculo esquelético y en medicina fetal, entonces tiene que haber un radiólogo que prepara al paciente según el problema que tenga”, puntualizó.

Certificación

Mencionó que el Colegio cuenta con la representación legal para certificar, por medio del Mexicano de Radiología e Imagen, a quien ha cursado la especialidad y cumple con los requisitos que este establece.

“La certificación le da al paciente una mejor expectativa en el diagnóstico. Sabemos que muchas veces se busca lo que es más económico pero los pacientes deben acudir con un radiólogo certificado para que el estudio que le realizan esté garantizado y no tenga que repetirse. Mucha veces pasa que por no acudir con alguien certificado, no se obtiene el estudio de la manera correcta para poder diagnosticar y tiene que volverse a hacer lo que representa un mayor gasto para la persona”, advirtió la presidenta del Colegio de Radiología.