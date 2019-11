Israel Cárdenas/MÉRIDA

Mérida no tendrá nuevos impuestos en 2020 ni tampoco aumentará los montos en el cobro de los derechos, declaró este martes el alcalde Renán Barrera Concha, quien agregó que la determinación obedece a no afectar el bolsillo de los meridanos.

Al explicar la integración de la Ley de Ingresos de Mérida para el próximo año, Barrera Concha expuso que el pago del impuesto predial se mantiene en niveles altos incluso por arriba de la media nacional y adelantó que para el 2020 su administración continuará programas como el de Casa Segura.

“Lo que sí puedo adelantar es que no habrá nuevos impuestos, ni ese tipo de derechos que en muchas ocasiones generan confusión en la población, hasta ahora no, no es la intensión", detalló.

Si llegáramos a ver un presupuesto complejo a nivel federal y estatal, continuó, tendríamos que desde luego hacer análisis internos para ver la viabilidad de mantenernos como estamos.

Dijo que en este momento están esperando “que haya un poco de luz” en la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 y con base en ello definir la propuesta económica para el municipio que enviarán al Congreso del Estado a más tardar el próximo 25 de noviembre.

"¿Cuáles son las ventajas que yo veo ante los escenarios difíciles: primero que tenemos cero deuda, eso es una gran ventaja que permite manejar finanzas estables, estamos fortaleciendo cada vez más los ingresos propios, que no dependamos de la Federación ni el Estado, y que también podamos ser muy creativos, muy eficaces en el reordenamiento presupuestal interno", aseveró.

Estamos seguros que habrá programas que se van a replantear en cuanto a sus fondos para ser mucho más efectivos, agregó, hacer más con menos y que podamos llegar a mayor población.

"Entonces estamos en ese diseño. Yo calculo que será a mediados de noviembre o finales de mes que tengamos un poquito más de luz", concluyó.