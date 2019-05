Novedades Yucatán/MÉRIDA

En el patio central de la escuela "Guillermo Prieto", de la comisaría meridana de Dzityá, las y los alumnos cierran sus ojos, escuchan con atención cada palabra, viajan a lugares que sólo existen en su imaginación y se preparan para la aventura, con lo que crean un puente entre la realidad y sus sueños, a través del programa "Alas y raíces".

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey), en coordinación con la de la Cultura y las Artes (Sedeculta) impulsa este esquema que incentiva la lectura y creación literaria entre las y los infantes.

En la etapa que comenzó en abril pasado y concluirá en noviembre, se contempla atender a más de mil 800 niñas y niños, de planteles de Mérida y algunas de sus comisarías.

"Estamos llevando cuentacuentos, actividades lúdicas de creación de los cuentos que se cuentan, estamos haciendo lectura rápida, trabalenguas, rimas, círculos de lectura", explicó la tallerista de la estrategia, Beatriz del Carmen Castillo Vega.

El simple hecho de palpar el libro ya propicia el interés entre los niños. (Novedades Yucatán)

De esa forma, continuó, estamos atrayendo a los niños y el simple hecho de palpar el libro ya propicia el interés, la curiosidad de saber qué contiene.

Con el apoyo de docentes, la biblioteca del colegio se convierte en un foro donde cada estudiante expresa sus puntos de vista sobre diversos textos, compartidos en las sesiones de este proyecto, que impacta también otras áreas de la comunidad, tales como educación en valores y prevención de adicciones, por mencionar algunas.

"Me ha parecido muy interesante, la verdad; aprendí más sobre la leyenda en el libro que me dieron. Siento que estas actividades abren la imaginación de una persona y aprendes más información sobre cosas que tú no sabías", dijo Antonio Lizama, alumno de quinto grado en la sede mencionada.

Para este periodo, las y los talleristas de "Alas y raíces" visitarán primarias de Sierra Papacal, Noc-Ac, Cheumán, San Matías Cosgaya, Komchén, Dzidzilché y Kikteil.